Người đàn ông đột ngột ngừng tim nguy kịch khi đang chơi tennis ở TPHCM

Đột ngột ngừng tim khi chơi tennis, đá bóng

Chiều 20/8, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, chỉ trong 4 tháng vừa qua, nơi này đã cứu sống thành công 6 trường hợp ngưng tim ngoài bệnh viện.

Đặc biệt, có một trường hợp người nước ngoài hồi phục ngoạn mục, là ông W.C.N. (74 tuổi, quốc tịch Malaysia và Singapore).

Khai thác bệnh sử, khoảng 6h ngày 11/7, khi đang chơi tennis tại khu vực phường Hạnh Thông (TPHCM), ông N. đột ngột ngừng tim. Phát hiện sự việc, một nhân viên y tế gần đó lập tức thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR) và gọi cấp cứu 115.

Ông N. điều trị tại bệnh viện (Ảnh: BV).

Trong suốt quá trình vận chuyển, kỹ thuật CPR được duy trì liên tục để giữ máu lưu thông đến não và các cơ quan quan trọng của bệnh nhân.

Lúc 7h20 cùng ngày, bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Báo động đỏ nội viện được kích hoạt, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Can thiệp Tim mạch, Gây mê hồi sức được huy động đồng thời.

Sau 45 phút hồi sinh tim phổi và sốc điện, nhịp tim bệnh nhân trở lại. Kết quả chụp mạch vành phát hiện người đàn ông tắc hoàn toàn động mạch vành trái cùng tổn thương nghiêm trọng hai nhánh còn lại, phải đặt stent khẩn cấp.

Tiếp đó, bệnh nhân trải qua hồi sức đa cơ quan, kiểm soát thân nhiệt, lọc máu và bảo vệ não, tập vật lý trị liệu và hồi phục hoàn toàn trước khi xuất viện.

Trung tá, ThS.BSCK1 Diệp Hồng Kháng, Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực và chống độc, cho biết đây là một trong những trường hợp hiếm hoi ngừng tim ngoài viện trong thời gian kéo dài (tổng cộng 95 phút) nhưng vẫn được cứu sống thành công.

Người đàn ông được điều trị tích cực, hồi phục ngoạn mục (Ảnh: BV).

Yếu tố then chốt của việc cứu thành công bệnh nhân là sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ. Mô hình điều trị toàn diện này giúp nâng cao đáng kể cơ hội sống và hạn chế tối đa tổn thương não.

Đáng chú ý, trường hợp ông W.C.N được cứu sống gắn liền với hiệu quả của mô hình cấp cứu trước viện đang thí điểm tại phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ).

Nhờ mạng lưới cấp cứu tại chỗ đã được huấn luyện kỹ năng CPR, cùng sự phối hợp nhịp nhàng với đội ngũ cấp cứu 115 ngoại viện và Bệnh viện Quân y 175, “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân đã được duy trì hiệu quả.

Ngoài trường hợp trên, Bệnh viện Quân y 175 còn cứu sống 5 bệnh nhân ngưng tim 10-35 phút. Nguyên nhân chủ yếu là rối loạn nhịp thất và nhồi máu cơ tim cấp. Như trường hợp của bệnh nhân P.V.L. (SN 1945) bị nhồi máu cơ tim khi đang đi bộ, được can thiệp mạch vành khẩn khi nhập viện.

Còn bệnh nhân P.T.B. (SN 2005) thì ngừng tim khi đá bóng nhưng không được CPR tại chỗ, dẫn đến não thiếu oxy kéo dài. Dù được hồi sức tích cực thoát chết, nhưng nguy cơ tổn thương não vẫn cao.

Huấn luyện cấp cứu ngừng tim ngoại viện (Ảnh: BV).

Một trường hợp khác là bệnh nhân Đ.T.Q. (SN 2005) treo cổ tự tử, được phát hiện trong 4 phút và ép tim ngay. Khi vào viện, bệnh nhân chỉ cần hỗ trợ thở máy ngắn hạn và phục hồi hoàn toàn sau 2 tuần điều trị.

Mô hình cấp cứu nâng cao cơ hội sống sót

Bác sĩ Kháng cho biết, những ca được CPR sớm tại hiện trường hồi phục nhanh hơn đáng kể, dù thời gian ngưng tim dài. Ngược lại, các ca không được cấp cứu trước viện phải hồi sức lâu hơn và nguy cơ di chứng cao hơn.

Đại tá, BS.CK2 Vũ Đình Ân, Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực và chống độc cho biết, sơ cứu kịp thời tại hiện trường là “điều kiện cần”, còn điều trị chuyên sâu trong bệnh viện là “điều kiện đủ”.

Khi hai yếu tố này gắn kết thành một chuỗi cấp cứu hoàn chỉnh, cơ hội sống sót và hồi phục toàn diện cho người bệnh sẽ được nâng cao rõ rệt. Nhận thấy tầm quan trọng đó, Bệnh viện Quân y 175 đã chủ trì đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình cấp cứu trước bệnh viện”.

Đề tài được triển khai trong 48 tháng (10/2021-9/2025), khảo sát trên 6 tỉnh/thành với hơn 10.800 người dân và 1.200 nhân viên y tế. Kết quả nghiên cứu đã hình thành 3 mô hình cấp cứu phù hợp với từng địa bàn: thành phố, thị xã - thị trấn và nông thôn.

Mô hình hiện đang được thử nghiệm tại TPHCM và tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Song song đó, bệnh viện cũng tổ chức nhiều khóa huấn luyện hồi sức cho y tế cơ sở, lực lượng tại chỗ và cộng đồng.

Bác sĩ Ân cũng khuyến cáo, người trên 60 tuổi hoặc có bệnh tim mạch nên khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và vận động điều độ. Đặc biệt, mỗi gia đình cần chủ động học kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực để không bỏ lỡ “thời gian vàng” khi có sự cố xảy ra.