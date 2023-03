Giảm cân: Dinh dưỡng tốt nhất để giảm 1kg một tuần

Việc tạo ra thói quen lành mạnh lâu dài dựa vào việc thực hiện mọi thứ một cách điều độ. Điều đó có nghĩa là không rơi vào bẫy cắt bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm hoặc tin rằng bạn sẽ ăn theo cách này cho đến khi bạn giảm cân hiệu quả và sau đó trở lại hoạt động bình thường.

Nước uống giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì bạn có thể thêm vào chế độ ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe - như uống nhiều nước hơn, và thường xuyên hơn. Hãy thực hiện những điều sau:

Uống nhiều nước hơn

Mục tiêu uống ít nhất tám ly mỗi ngày. Cảm thấy đói? Uống một cốc nước và đợi 10 phút , trong trường hợp này có thể là cơn khát.

Ăn chậm lại

Nghiên cứu cho thấy quá trình nhai thức ăn diễn ra càng lâu thì bạn càng tiêu thụ ít hơn.

Sử dụng nhiều chất xơ

Bánh mì nguyên cám, khoai tây, các loại hạt và ngũ cốc sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Cắt giảm một chút khẩu phần ăn

Chỉ một chút thôi. Hoạt động này có thể làm giảm lượng calo hàng ngày.

Ăn các bữa ăn giàu protein

Sau khi luyện tập 30 phút cùng với việc ăn các bữa ăn giàu protein sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giúp phục hồi cơ bắp.

Bạn nên ăn gì để giảm 1kg một tuần?

Để tìm ra chính xác bạn cần ăn bao nhiêu để đạt được mục tiêu về thành phần cơ thể cũng như duy trì cảm giác no và vui vẻ - việc tính toán các macro của bạn có thể là một động lực tốt.

Macro là viết tắt của các chất dinh dưỡng đa lượng và chia thực phẩm thành ba loại chất dinh dưỡng chính: carbohydrate, protein và chất béo. Tùy thuộc vào những gì bạn đang cố gắng đạt được - giảm, duy trì hoặc tăng cân - cách bạn vận dụng macro có thể mang lại lợi ích. Chẳng hạn, những người muốn tăng cơ nạc có thể có lượng protein cao hơn trong chế độ ăn uống của họ so với những người muốn tăng mỡ, những người có thể ăn nhiều carb hơn.

Cách áp dụng giúp giảm 1kg trong 1 tuần

Thời gian bữa ăn sẽ được thực hiện tùy thuộc vào từng cá nhân. Những thời điểm bạn cần lưu ý để có thể áp dụng việc giảm cân hiệu quả.

Buổi sáng

Điều đầu tiên thực hiện sau khi thức dậy: Bổ sung một lượng nước, thực tế là 500ml, theo một nghiên cứu của Đức cho thấy khi điều này giúp tăng cường trao đổi chất lên 24% trong 90 phút sau đó. Có thể giải thích là do cơ thể bạn phải tiêu hao thêm năng lượng để đưa nước lạnh xuống nhiệt độ cơ thể.

Trước bữa sáng: Theo một số nghiên cứu sử dụng yến mạch buổi sáng có thể là lựa chọn tốt hơn nếu bạn đang cố gắng giảm mỡ vì bạn có thể đốt cháy nhiều hơn gần 20% nếu bạn tập thể dục 'trạng thái ăn chay. Các chuyên gia cho biết: lượng đường trong máu của bạn thấp, vì vậy cơ thể sẽ phải sử dụng chất béo làm nhiên liệu cho cơ bắp hoạt động.

Bữa ăn sáng: Việc giảm cân bằng protein nạc - có thể là ức gà tây hoặc bít tết, thậm chí - có thể là chìa khóa để đốt cháy nhiều chất béo hơn. Một vài nghiên cứu cho thấy ăn các bữa ăn giàu protein như: thịt và các loại hạt vào bữa sáng giúp cảm giác no lâu hơn. Hãy thử kết hợp ức gà tây với một nắm hạnh nhân - một nguồn chất béo không bão hòa đơn tuyệt vời giúp đốt cháy mỡ bụng.

Uống nước vào buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất.

Buổi trưa

Bữa trưa: Theo một nghiên cứu của Tạp chí quốc tế về béo phì, những người ăn 40% lượng calo hàng ngày từ carbs và protein trước 3 giờ chiều giảm trung bình 11% - so với 9% những người ăn bữa ăn lớn nhất vào giờ ăn tối. Bữa trưa cũng có thể là bữa ăn tốt nhất để bổ sung probiotic. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu, cho thấy rằng dùng probiotic lactobacillus gasseri trong 12 tuần làm giảm tổng cộng 4,6% mỡ bụng. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: Uống probiotic vào giữa bữa ăn của bạn cũng sẽ giúp tăng cường cảm giác no và cảm giác no.

Giữa buổi chiều

Sử dụng các thực phẩm chứa nhiều hợp chất thực vật ECGC, chẳng hạn trà xanh có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Trên thực tế, ba cốc mỗi ngày có thể giảm gần 5% trọng lượng của bạn, một nghiên cứu của Pháp cho biết. Hãy bổ sung đầy đủ bột trà xanh matcha - nó có thể làm tăng tỷ lệ đốt cháy calo của cơ thể lên đến 40%.

Buổi tối

Bữa tối: Tốt nhất nên ăn sớm nếu bạn đang cố gắng giảm béo, vì khoảng thời gian thêm trước khi đi ngủ không ăn sẽ giúp cơ thể bạn tiêu hóa gần hết thức ăn và vào trạng thái nghỉ ngơi trước khi ngủ. Để giảm béo tối đa, hãy ăn tối sớm, sau đó nhịn ăn khoảng 14 giờ cho đến bữa sáng ngày hôm sau.

Sau bữa tối: Sau khi ăn tối, bạn nên đi bộ 10 phút vì tập thể dục nhẹ sau bữa ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu và ngăn bạn tích trữ chất béo.Hoặc bạn có thể áp dụng một số tư thế yoga này cũng được biết đến để giảm chứng khó tiêu: nằm ngửa, đặt tay trên đầu gối, thở ra và ôm. đầu gối vào ngực của bạn; lắc nhẹ từ bên này sang bên kia trong 5-10 nhịp thở.

Giờ đi ngủ: Những người thường xuyên có giấc ngủ kém có khả năng bị tăng cân nặng. Vì vậy hãy cố gắng ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm để giữ mức cortisol trong tầm kiểm soát. Các chuyên gia cho biết: hormone cortisol điều chỉnh sự thèm ăn.

Nguồn: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec