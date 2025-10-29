Hai lớp bảo vệ giúp lấp “khoảng trống miễn dịch” cho trẻ

Hành trình khôn lớn của con sẽ có những khoảng thời gian mẹ không thể kề bên trong khi cơ thể con vẫn còn non nớt. Từ sự thấu hiểu, Vinamilk Optimum Colos ra đời như hậu phương song hành, hỗ trợ lấp đầy khoảng trống đó.

Từ khoảng cách địa lý đến khoảng trống miễn dịch

Trong hành trình khôn lớn của con, mẹ nào cũng mong muốn trực tiếp ở bên, theo sát từng bước phát triển, để con được chăm lo đầy đủ dinh dưỡng và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Nhưng thực tế, vì đặc thù công việc, mẹ chỉ có thể làm được một phần.

Khi ấy, con được ông bà và bố chăm sóc chu đáo, còn mẹ ở nơi công tác vẫn cố gắng giữ kết nối: gọi điện hỏi thăm, dặn dò từng bữa ăn, giấc ngủ, gửi gắm mong con được chăm lo đầy đủ. Khoảng cách giữa mong muốn và khả năng thực hiện ấy đã tạo nên một khoảng trống trong hành trình chăm con của nhiều gia đình.

Bên cạnh khoảng trống trong sự chăm sóc của mẹ, trẻ còn phải đối mặt với một “khoảng trống miễn dịch” quan trọng. Theo các chuyên gia, giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi, lượng kháng thể thụ động từ mẹ giảm dần trong khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện. Đây là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, đặc biệt khi phải tập thích nghi với môi trường sống, thay đổi thời tiết hay bước vào giai đoạn cai sữa.

Hiểu được cơ chế đó, việc củng cố hàng rào kháng thể cho trẻ ở cả hai lớp bên trong và bên ngoài là rất quan trọng, giúp bảo vệ bé khỏi các tác nhân gây bệnh. Và cũng trong khoảng thời gian mẹ không thể ở bên, một giải pháp dinh dưỡng phù hợp sẽ trở thành điểm tựa, đồng hành cùng mẹ để con vẫn được chăm sóc đầy đủ.

“Tấm khiên” quan trọng bảo vệ trẻ từ trong ra ngoài

Kháng thể (antibody) hay còn được gọi là immunoglobulin (Ig) là thành phần quan trọng của hệ miễn dịch, có nhiệm vụ nhận diện, tìm bắt vi khuẩn, virus… và các tác nhân gây hại khác cho cơ thể. Khoa học đã xác định được có 5 loại immunoglobulin. Trong đó, 2 kháng thể quan trọng, giúp tạo ra 2 lớp “khiên đề kháng” mạnh mẽ vững vàng bảo vệ cơ thể cho trẻ nhỏ là IgG và IgA.

IgG được coi là lớp bảo vệ bên trong, là kháng thể phổ biến, chiếm khoảng 75% tổng số globulin miễn dịch trong cơ thể. IgG có tác dụng trung hòa độc tố của mầm bệnh, “tìm bắt” chúng để các tế bào miễn dịch khác dễ dàng nhận diện và tiêu diệt. IgG được truyền từ mẹ sang con qua nhau thai chủ yếu ở giai đoạn cuối của thai kỳ và là một trong những thành phần có nhiều trong sữa mẹ.

IgA được coi là lớp bảo vệ bên ngoài, chiếm 15% trong số các kháng thể và là hàng rào miễn dịch đầu tiên ngăn ngừa sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào cơ thể. Chúng được phân bố chủ yếu ở da, niêm mạc biểu mô đường hô hấp, tiêu hóa, niệu dục và dịch tiết tương ứng, bao gồm nước bọt, nước mắt… và cả sữa. Dưỡng chất đa lượng HMO (Human Milk Oligosaccharides) - dưỡng chất quý có trong sữa mẹ có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn, từ đó kích thích sản xuất IgA tại niêm mạc ruột, bên cạnh đó còn ức chế sự bám dính và xâm nhập của tác nhân gây bệnh.

Để tăng cường IgG và IgA cho trẻ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến nghị mẹ nên cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng tuổi, đặc biệt không nên bỏ lỡ nguồn sữa non quý giá sau khi sinh. Trong trường hợp khả năng đáp ứng đủ có giới hạn, phụ huynh có thể tham khảo thêm các sản phẩm dinh dưỡng công thức để hỗ trợ kháng thể và hệ tiêu hóa của trẻ.

Vinamilk Optimum Colos với lớp bảo vệ kép

Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện dòng sản phẩm Vinamilk Optimum Colos (trước đây là ColosGold) - dòng sữa công thức chứa 6 HMO cùng các dưỡng chất được lấy cảm hứng từ sữa mẹ để giúp hình thành hai lớp bảo vệ IgG, IgA hỗ trợ hệ tiêu hóa, đề kháng khoẻ cho bé.

Ngoài ra, sản phẩm cũng chứa các thành phần lấy cảm hứng từ sữa mẹ, với hàm lượng tiệm cận với nguồn dinh dưỡng trong sữa mẹ như đạm whey giàu alpha-Lactalbumin 2,2g/l (so với sữa mẹ là 2-3g/l), và chất xơ hòa tan FOS/GOS… sẽ giúp bảo vệ tối ưu cho hệ tiêu hoá và hệ miễn dịch còn non yếu của trẻ.

Vinamilk Optimum Colos: sữa công thức chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, tạo nền tảng cho “2 lớp bảo vệ” đồng hành cùng bé trong những năm đầu đời (Ảnh: Vinamilk).

Vinamilk Optimum Colos ra mắt từ cuối năm 2024, với công thức chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam (theo kết quả nghiên cứu do CI Research thực hiện). Tỷ lệ này ước tính chiếm tới 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ, mang đến bước tiến giúp trẻ tiếp cận gần hơn với nguồn dưỡng chất hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường đề kháng.

Với giải pháp dinh dưỡng Vinamilk Optimum Colos, mẹ có thể yên tâm khi bé được bảo vệ 2 lớp, giúp con vững vàng vượt qua giai đoạn “khoảng trống miễn dịch” với hệ tiêu hoá - đề kháng khoẻ mạnh.