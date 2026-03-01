17 người ở TPHCM vào nhiều bệnh viện cấp cứu, nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Theo đó, tính đến 10h ngày 1/3, Sở Y tế TPHCM ghi nhận 17 trường hợp đến khám và điều trị tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu và điều trị 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 4 ca, và trường hợp còn lại vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Đa số các trường hợp người bệnh có các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… sau khi sử dụng thực phẩm tại quán bánh mì A.C. nằm trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Ít nhất 6 bệnh nhân đã nhập viện điều trị, trong khi các trường hợp có biểu hiện nhẹ được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Một trường hợp bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, điều trị tại bệnh viện ở TPHCM (Ảnh: SYT).

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu thực hiện đồng thời chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Trước đó, vào tháng 11/2025, TPHCM cũng ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích (có 2 chi nhánh ở phường Hạnh Thông và phường Bình Lợi Trung), khiến hơn 300 người vào viện điều trị.

Sau quá trình điều tra, lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên liệu thực phẩm, cơ quan chức năng xác định, tác nhân gây ra vụ ngộ độc này là bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella.