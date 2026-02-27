71 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp

Ngày 27/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ nguyên nhân, tập trung cứu chữa người bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) liên quan đến vụ 71 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì.

Trước đó, vào ngày 24/2, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp đã nhận được báo cáo về 19 trường hợp nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự với các triệu chứng đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Con số này sau đó đã tăng lên 71 người.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho bệnh nhân, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, cần khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) cũng được nhấn mạnh.

Cục cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình ngộ độc, báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 24/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự tiếp nhận 3 ca cấp cứu đầu tiên. Các bệnh nhân cho biết đã mua và ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 vào tối 23/2. Vài giờ sau khi ăn, họ xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói và tiêu chảy liên tục. Từ 3 ca ban đầu, số người nhập viện đã tăng lên 71.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan y tế đã kiểm tra cơ sở bánh mì và thu giữ 5 mẫu nguyên liệu lưu trữ gồm patê gan, chả lụa, chả chiên, dưa chua, giăm bông. Toàn bộ số mẫu này đã được gửi đến Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp để xét nghiệm tìm nguyên nhân.