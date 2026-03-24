Hàng chục người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 24/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, chiều 23/3, các cơ sở y tế đã tiếp nhận, điều trị cho 17 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Những người này cho biết đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Phúc Hưng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các bệnh viện tập trung tối đa cho công tác điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các biến chứng nặng.

Lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân gây ngộ độc. Các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm của bệnh nhân sẽ được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh.

Năm 2025, tại Quảng Ngãi xảy ra vụ ngộ độc bánh mì làm 203 người nhập viện cấp cứu. Những người này đã ăn bánh mì của cơ sở Hồng Vân.

Tháng 1/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.