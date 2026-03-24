Công thức hỗ trợ gan giải độc bằng rau diếp cá và chanh

Không trực tiếp “giải độc” như nhiều người lầm tưởng, rau diếp cá lại chứa các hợp chất sinh học có khả năng hỗ trợ gan thông qua cơ chế chống oxy hóa, giảm viêm và cải thiện chuyển hóa.

Rau diếp cá từ lâu là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, loại rau này còn chứa nhiều hợp chất sinh học đáng chú ý, có thể góp phần hỗ trợ chức năng gan.

Theo Sohu, trong thành phần của rau diếp cá, các flavonoid và polyphenol như quercetin, quercitrin và hyperoside được ghi nhận có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, vốn là yếu tố gây tổn thương tế bào gan và liên quan đến nhiều bệnh lý như viêm gan hay gan nhiễm mỡ.

Rau diếp cá có nhiều giá trị với gan (Ảnh: Getty).

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Free Radical Biology and Medicine ghi nhận quercitrin chiết xuất từ rau diếp cá có khả năng làm tăng hoạt động của enzyme chống oxy hóa như SOD, catalase và ức chế sự tích tụ các gốc tự do (ROS) trong tế bào.

Các chuyên gia cho biết, rau diếp cá không trực tiếp “thải độc” gan theo cách loại bỏ độc tố, mà hỗ trợ gián tiếp thông qua nhiều cơ chế sinh học. Cụ thể, các hoạt chất trong rau giúp giảm stress oxy hóa trong tế bào gan, ức chế phản ứng viêm mạn tính và tăng cường hệ thống chống oxy hóa nội sinh như glutathione.

Đây là những yếu tố quan trọng, bởi stress oxy hóa được xem là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy tiến triển của các bệnh gan mạn tính, đặc biệt là gan nhiễm mỡ và xơ gan.

Một cách sử dụng đơn giản được nhiều người áp dụng là dùng rau diếp cá tươi để pha nước uống. Với khoảng 20-30g rau tươi, người dùng có thể xay hoặc giã cùng 300ml nước đun sôi để nguội, sau đó lọc lấy nước và uống trong ngày. Có thể thêm vài giọt nước cốt chanh để tăng khả năng hấp thu flavonoid.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên sử dụng với liều lượng vừa phải, khoảng một lần mỗi ngày, nhằm bổ sung hợp chất sinh học mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Bên cạnh tác dụng chống oxy hóa, rau diếp cá còn có tính lợi tiểu nhẹ. Việc tăng bài tiết nước tiểu giúp cơ thể loại bỏ một số sản phẩm chuyển hóa qua thận, từ đó gián tiếp giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Một số nghiên cứu dược lý cũng ghi nhận đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm của các hợp chất trong rau diếp cá, góp phần cải thiện tình trạng viêm mạn tính toàn thân, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý chuyển hóa, trong đó có bệnh gan.

Dù là thực phẩm tự nhiên, rau diếp cá không phù hợp với tất cả mọi người. Mùi tanh đặc trưng có thể gây khó chịu, và việc sử dụng với lượng lớn có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, do có tính mát và tác dụng lợi tiểu, dùng quá nhiều có thể gây rối loạn điện giải nhẹ hoặc hạ huyết áp ở những người nhạy cảm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể thay thế vai trò của một lối sống lành mạnh trong bảo vệ gan. Để phòng ngừa bệnh gan mạn tính, cần duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và tăng cường vận động.