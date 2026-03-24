Cụ bà 102 tuổi và chế độ ăn ngủ “độc lạ”, 50 năm gần như không vào viện

Tại làng Lương Hồ Kiều, Hoàng Nham, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cụ bà Kim Bảo Lĩnh (Jin Bao Ling) được biết đến như một biểu tượng sống thọ hiếm có khi đã bước sang tuổi 102.

Dù tuổi cao, cụ Kim vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, nhanh nhẹn. Cụ gặp một số hạn chế phổ biến ở người lớn tuổi như suy giảm thính lực và khó khăn trong vận động, phải sử dụng thiết bị hỗ trợ khi di chuyển. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ gia đình, trong hơn nửa thế kỷ qua, cụ hầu như không phải nhập viện, ngoại trừ một lần truyền dịch do cảm cúm thông thường.

Người dân địa phương gọi cụ là “bà cụ bé bỏng” do tính cách hiền hòa và sự nhanh nhẹn so với độ tuổi. Cụ hiện sống cùng gia đình, nhận được sự chăm sóc thường xuyên từ con cháu.

Cụ bà Kim Bảo Lĩnh ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ tuổi thọ và sức khỏe đáng kinh ngạc của mình (Ảnh: QQ).

Lối sống thuận tự nhiên

Một trong những đặc điểm đáng chú ý trong sinh hoạt của cụ Kim là thói quen ngủ nghỉ đều đặn.

Cụ thường đi ngủ từ khoảng 19h và thức dậy vào khoảng 9h sáng hôm sau. Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, cụ dành thời gian ngồi ngoài sân để tiếp xúc với ánh nắng.

Ngoài giấc ngủ ban đêm, cụ còn duy trì thói quen ngủ trưa 1-2 giờ mỗi ngày. Tổng thời gian ngủ trong ngày của cụ có thể lên đến 15 giờ. Theo người thân, chính giấc ngủ sâu và đều đặn giúp cụ duy trì trạng thái tinh thần ổn định.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi chức năng cơ thể, đặc biệt ở người cao tuổi. Việc ngủ đủ và đúng nhịp sinh học có thể hỗ trợ hệ miễn dịch, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng cũng được xem là yếu tố tích cực, góp phần hỗ trợ tổng hợp vitamin D và cải thiện tâm trạng.

Chế độ ăn giàu năng lượng kết hợp tinh thần lạc quan ở tuổi 102

Không chỉ duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, cụ Kim còn có chế độ ăn uống khá đặc biệt. Dù thức dậy muộn, cụ vẫn ăn đủ 3 bữa chính mỗi ngày với khẩu phần đầy đủ.

Bữa sáng thường gồm bánh bao nhân thịt, sủi cảo hoặc hoành thánh. Bữa trưa và tối linh hoạt giữa cơm và mì, mỗi bữa ăn hết một bát vừa.

Cụ đặc biệt yêu thích các món từ thịt, nhất là chân giò hầm. Trung bình mỗi ngày cụ có thể ăn khoảng 250g thịt chân giò.

Theo quan niệm dinh dưỡng truyền thống, món ăn này cung cấp collagen và năng lượng, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Ngoài các bữa chính, cụ còn ăn thêm bánh ngọt, bánh mì, uống nước táo đỏ đường đen, đồng thời duy trì thói quen ăn 3 quả quýt và 2 quả trứng mỗi ngày.

Cụ cũng có thói quen uống một lượng nhỏ rượu trái cây trong bữa ăn hàng ngày. Loại rượu này được gia đình tự ngâm từ gạo kết hợp với các loại quả như táo đỏ, nhãn, vải và thanh mai.

Theo con trai cụ, yếu tố tinh thần có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Ông cho biết: “Cả đời bà hiếm khi tranh cãi với ai và thường bỏ qua những chuyện không vui”.

Tinh thần lạc quan và ít căng thẳng được gia đình cho là yếu tố quan trọng giúp cụ duy trì sức khỏe (Ảnh minh họa).

Nhiều nghiên cứu cho thấy trạng thái tinh thần tích cực có thể liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần kéo dài tuổi thọ. Trường hợp của cụ Kim phản ánh mối liên hệ giữa lối sống, tâm lý và sức khỏe ở người cao tuổi.

Câu chuyện của cụ Kim Bảo Lĩnh cho thấy tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố y học mà còn gắn liền với lối sống, thói quen sinh hoạt và trạng thái tinh thần. Một chế độ sinh hoạt phù hợp với cơ thể, kết hợp cùng tâm lý tích cực và môi trường sống ổn định, có thể góp phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe lâu dài.