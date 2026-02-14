Làm rõ thông tin nhiều người nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì

Ngày 14/2, ông Vy Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc nhiều người dân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, xảy ra trên địa bàn.

Theo nội dung phản ánh ngày 13/2 của ông N.Đ.C. (trú tại xóm Phúc Minh, xã Tân Phú) gửi cơ quan chức năng, 2 ngày trước, ông và một số người dân ăn bánh mì tại nhà hàng A.N. (địa chỉ tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú).

Khoảng 3 giờ sau khi ăn, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, đi ngoài, nôn...

Các bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế để điều trị (Ảnh: Ngọc Anh).

Sáng 14/2, đại diện Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận đơn vị tiếp nhận, điều trị các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm vào ngày 11/2. Các bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, nôn ói.

Điểm chung của các bệnh nhân này là đều ăn bánh mì tại một cửa hàng tại xã Tân Phú. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu thực phẩm tại quán ăn để kiểm tra, xác định nguyên nhân. Những người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được đưa đến các cơ sở y tế khác nhau nên cơ quan chức năng đang tổng hợp để có báo cáo chính xác.