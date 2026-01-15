Cơ sở bánh mì phải trả tiền điều trị cho hàng trăm người bị ngộ độc

Ngày 15/1, UBND phường Cẩm Thành đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định xử phạt đối với cơ sở bánh mì Hồng Vân. Đây là cơ sở bánh mì đã gây ngộ độc cho 203 người vào tháng 12/2025.

Theo UBND phường Cẩm Thành, cơ sở bánh mì Hồng Vân do ông Nguyễn Hồng làm chủ có 7 hành vi vi phạm. Cơ sở này không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm; quy trình sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều.

Hàng trăm người dân Quảng Ngãi bị ngộ độc bánh mì Hồng Vân phải điều trị tại các cơ sở y tế (Ảnh: Quốc Triều).

Khu vực sản xuất, bảo quản thực phẩm của cơ sở này không cách biệt nguồn ô nhiễm; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở này, UBND phường Cẩm Thành đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng số tiền hơn 213 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ sở bánh mì Hồng Vân còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng; buộc đăng ký hộ kinh doanh theo quy định; thu hồi và tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm. Chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí khám, điều trị cho người bị ngộ độc.

Như Dân trí phản ánh, từ ngày 14 đến ngày 18/12/2025, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Những người này cho biết đã ăn bánh mì của cơ sở Hồng Vân.

Qua điều tra, ngành y tế xác định có 203 người bị ngộ độc, khoảng 2/3 trong số này phải điều trị tại các cơ sở y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 8 mẫu thực phẩm tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn độc hại.