Xử phạt nhóm thanh niên náo loạn quốc lộ 1A trong ngày 2/9

Ngày 4/9, tin Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt nhóm thanh niên có hành vi vi phạm, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị).

Cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với 3 người trực tiếp điều khiển phương tiện gồm: N.M.Đ. (SN 2004, trú tại xã Vĩnh Hoàng), L.Đ.H. (SN 2008) và T.Q.M. (SN 2008), cùng trú tại xã Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Nhóm thanh niên náo loạn quốc lộ 1A bị triệu tập, xử lý (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Nhóm thanh niên kể trên vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe không gắn gương chiếu hậu...

Công an đã tạm giữ 2 xe máy và 3 giấy đăng ký xe, đồng thời xác minh chủ phương tiện để xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Tổng số tiền phạt cho các lỗi trên là hơn 23 triệu đồng.

Nhóm thanh niên đi xe máy náo loạn quốc lộ 1A (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí đã thông tin, Công an xã Vĩnh Hoàng nhận được clip ghi lại cảnh 6 thanh niên đi 3 xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên quốc lộ 1A.

Nhóm này còn dùng mũ bảo hiểm, gậy gộc và tay chân đánh nhau trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sự việc xảy ra vào chiều 2/9.

Cơ quan công an nhanh chóng xác định danh tính nhóm thanh niên và làm rõ hành vi vi phạm giao thông, tiếp tục thu thập chứng cứ liên quan đến việc ẩu đả khi đang điều khiển xe.