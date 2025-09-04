Bị "bắt cóc online", nam thanh niên lột quần áo, diễn cảnh bị đánh đập

Ngày 4/9, chỉ huy Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một nam thanh niên bị “bắt cóc online”, yêu cầu bố mẹ chuyển 150 triệu đồng.

Theo đó, tối 30/8, ông Đ.B.H. (ở phường Từ Liêm) đến trụ sở công an phường trình báo việc con trai là Đ.P.L. (22 tuổi) bị bắt cóc. Ông H. cho biết các đối tượng xấu nhắn tin nói L. nợ tiền thua lỗ chứng khoán, đòi 150 triệu đồng mới thả người.

Khi đó, ông H. nhận được hình ảnh con trai mình không mặc quần áo, bị xối nước vào người và nói bị đánh đập, kêu khóc, khẩn thiết bảo bố mẹ chuyển tiền để giải cứu.

Nhận thấy trường hợp này tương tự với thủ đoạn lừa đảo phổ biến gần đây, chỉ huy Công an phường Từ Liêm đã trấn an gia đình, đề nghị ông H. phối hợp cùng tìm kiếm anh L. và kiên quyết không chuyển tiền.

Ngay trong tối 30/8, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Từ Liêm đã xác định được anh nam thanh niên 22 tuổi đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoài Đức (Hà Nội) và đưa về trụ sở cơ quan công an an toàn.

Tại đây, L. cho biết sáng 29/8, anh nhận một cuộc điện thoại tự xưng là shipper giao hàng. Ngay sau đó, L. được một tài khoản Zalo tên T.A. gọi điện thoại đến, gửi hình ảnh một người bị còng tay, một số gói ma túy cùng CCCD của anh L..

Người gọi thông báo L. dính vào một đường dây lừa đảo rồi yêu cầu anh phải chứng minh mình vô tội bằng cách chuyển tiền cho đối tượng. Chúng bắt anh L. ra cửa hàng điện thoại, tìm cách chiếm quyền tài khoản điện thoại của bố nhưng không thành công.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu anh L. đến một nhà nghỉ, không được nói với bất cứ ai và phải làm theo hướng dẫn.

Tại đây, chúng bắt L. vào nhà vệ sinh, cởi bỏ quần áo, xối nước vào người, chỉ chụp ảnh, quay clip phần đầu, không cho nhìn thấy mặt, vờ kêu khóc và nói có người đánh đập. Tất cả tư liệu này sau đó được gửi cho ông H..

Công an phường Từ Liêm khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” đang diễn ra gần đây. Các đối tượng lừa đảo chủ yếu nhằm vào thanh niên, học sinh, sinh viên, do đó, nhà chức trách đề nghị các gia đình cảnh báo đến con em về thủ đoạn này.