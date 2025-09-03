Nhóm thanh niên đi xe máy náo loạn quốc lộ 1A trong ngày 2/9

Ngày 3/9, tin từ Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị), đơn vị đã triệu tập 6 thanh niên có hành vi vi phạm giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng vào chiều 2/9.

Nhóm thanh niên kể trên có độ tuổi 17-22, trú tại các xã Vĩnh Linh và Vĩnh Hoàng.

Nhóm thanh niên đi xe máy náo loạn quốc lộ 1A (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, Công an xã Vĩnh Hoàng nhận được clip ghi lại cảnh 6 thanh niên đi 3 xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên quốc lộ 1A. Nhóm đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm, gậy gộc, tay chân đánh nhau trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cơ quan công an nhanh chóng xác định danh tính nhóm thanh niên và làm rõ hành vi vi phạm giao thông, tiếp tục thu thập chứng cứ liên quan đến việc ẩu đả khi đang điều khiển xe.

Vụ việc tiếp tục được Công an xã Vĩnh Hoàng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.