Nhóm đối tượng cho vay lãi suất tới 644%/năm, thu lợi trên 10 tỷ đồng

Ngày 3/9, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng gồm: Phạm Duy (SN 1992), Nguyễn Văn Dũng (SN 1966) và Phan Việt Trung (SN 1992), cùng trú thành phố Hà Nội.

Cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Theo điều tra, từ năm 2024 đến 2025, Duy, Dũng và Trung cùng một số đối tượng tổ chức cho nhiều người dân ở Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền với lãi suất 240-644%/năm (cao gấp 12-31 lần so với quy định của Bộ luật Dân sự).

Tổng số tiền giao dịch cho hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng lên đến hơn 25 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở và nơi thuê trọ của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm: 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra mở rộng.