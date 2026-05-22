Xử lý người lập tài khoản TikTok giả mạo lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ

Thời gian qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, giả mạo cơ quan chức năng và vi phạm quy định trong hoạt động trò chơi điện tử trực tuyến.

Trong đó, đơn vị này xử lý hai trường hợp gồm H.X.K (ở xã Dũng Tiến, Phú Thọ) và T.A.T (ở xã Minh Hòa, Phú Thọ) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, mang tính công kích, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Một trường hợp khác là N.T.D (ở phường Vĩnh Phúc) cũng bị xử lý về hành vi tạo lập tài khoản TikTok giả mạo lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, đăng tải nội dung gây hiểu nhầm cho người sử dụng mạng xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên không gian mạng thời gian qua (Ảnh: Tiến Lực).

Ngoài ra, Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng ra quyết định xử phạt 3 trường hợp gồm L.A.P (ở xã Thanh Ba), N.H.N (ở xã Phù Ninh) và T.X.T (ở xã Hy Cương) về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động trò chơi điện tử trực tuyến, với tổng số tiền phạt 17,5 triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng.

Người dân không tạo lập tài khoản giả mạo cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động trò chơi điện tử trực tuyến.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng, công an đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.