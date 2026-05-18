Chồng bị CSGT xử phạt, vợ lên Facebook đăng tin sai sự thật

Ngày 18/5, thông tin từ Công an phường Ea Kao (Đắk Lắk), đơn vị đã mời 2 trường hợp làm việc do liên quan đến việc đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật về lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên mạng xã hội.

Trước đó, bà H.B.S. (trú tại xã Ea Kao) đã dùng tài khoản Facebook của ông Y.T.N. (chồng bà S.) để đăng bài viết kèm hình ảnh không đúng sự thật, gây hiểu nhầm về lực lượng CSGT.

Tại cơ quan công an, bà S. thừa nhận do người chồng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý nên bà đã đăng các thông tin thiếu chuẩn mực lên mạng xã hội.

Công an phường Ea Kao đã giải thích, tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng tải thông tin trên không gian mạng cho vợ chồng bà S. và khuyến cáo không đăng tải thông tin sai sự thật vì dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo.

Quá trình làm việc, vợ chồng bà S. nhận thức được hành vi vi phạm của mình và thừa nhận việc đăng tải bài viết không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người khác về hoạt động của CSGT.

Bà S. đã xóa bỏ bài viết có nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.