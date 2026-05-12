Người đàn ông bình luận sai sự thật bị xử phạt 5 triệu đồng

Ngày 12/5, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông Đ.D.H. (SN 1964), trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình vì có hành vi đăng tải bình luận chứa nội dung sai sự thật.

Cơ quan công an làm việc với ông Đ.D.H. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, tài khoản mạng xã hội của ông Đ.D.H., có hành vi đăng tải bình luận chứa nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an

Phòng An ninh kinh tế phối hợp Công an xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, mời ông Đ.D.H., đến làm việc. Ông Đ.D.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.