Bình luận sai sự thật, người phụ nữ Ninh Bình bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 10/5, Công an xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị N.T.T., trú xã Đồng Thịnh vì đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội tên T.N. có đăng tải bình luận thông tin sai sự thật, nội dung xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quá trình xác minh, Công an xã Đồng Thịnh xác định chủ tài khoản đăng tải bình luận sai sự thật, vi phạm trên là chị N.T.T., trú tại xã Đồng Thịnh.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, chị N.T.T., đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ bình luận và cam kết không tái phạm.