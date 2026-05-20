Ca sĩ Long Nhật cùng Sơn Ngọc Minh bị bắt

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn, khởi tố 71 đối tượng, trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Ca sĩ Long Nhật cùng Sơn Ngọc Minh và 69 đối tượng bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, qua công tác điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện hồi quý I, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều người liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan.

Bước đầu, cảnh sát bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Long Nhật (Ảnh: Nguyễn Trang).

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật, SN 1967, ngụ TP Huế), ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990). Cả 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TPHCM, việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TPHCM là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Nhà chức trách khuyến cáo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh.