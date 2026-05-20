Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ án tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật thời gian qua.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn (mặc áo trắng) trực tiếp chỉ đạo chuyên án lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), triệu tập và bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hồi cuối tháng 3 (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đồng loạt 3 nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn; bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 5 khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, khai thác tài nguyên, xử lý rác thải môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ; sự mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Thành tích trên góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự; bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trên phạm vi cả nước.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ bị công an bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí thông tin, hồi tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, SN 1970, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ông Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Trước đó, 5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn Phú Thọ cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch; Lưu Văn Cường, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do.

Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

6 đối tượng nêu trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an cũng khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng là giám đốc, kế toán nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Diệp tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Diệp (thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác do Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện.