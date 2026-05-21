Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng, quay video đưa lên Facebook

Theo trình báo của ông H.D.T. (SN 1957, trú tại xã Quang Minh, Hà Nội) gửi công an, cháu gái V.N.K. (học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1) bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung, quay video rồi phát tán lên mạng xã hội trong ngày 20/5.

Video cho thấy nhiều nữ sinh mặc áo trắng liên tục chửi, túm tóc, lôi kéo, rồi dùng tay, chân đánh, đá vào đầu và người một nữ sinh khác.

V.N.K., học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị một nhóm học sinh cùng trường đánh hội đồng, quay video đưa lên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip: Phùng Minh).

Ngoài bị thương, cháu K. hoảng loạn tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ), sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi.

Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa K. với hai học sinh là N.T.L.P. và N.K.L., đều học tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Ngày 19/5, P. và L. rủ thêm một số học sinh khác cùng trường tụ tập đánh K. trong giờ ra chơi chiều cùng ngày. Nhóm nữ sinh dùng tay, chân đánh K. tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8, đồng thời quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội.

Làm việc với công an, các học sinh liên quan thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân như nội dung video đăng tải trên mạng xã hội.

Nhóm nữ sinh liên quan vụ việc bạo lực học đường tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa, Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, người đăng tải video lên Facebook được công an xác định là anh H.X.T. (xã Quang Minh, Hà Nội) - bác họ của cháu K.

Cơ quan công an khẳng định hành vi tụ tập, sử dụng bạo lực để đánh hội đồng học sinh khác đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân và ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Công an phường Xuân Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.