Bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh

Sáng 20/5, thông tin từ UBND xã Hậu Thạnh (Tây Ninh), cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) để điều tra hành vi giết người.

Bằng được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Các nạn nhân gồm bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con trai bà T., cùng ngụ địa phương).

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Bằng và bà T..

Khoảng 18h ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà bà T. rồi xảy ra cự cãi. Nghi phạm bị cho là dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T. và mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Sau đó, Bằng tiếp tục tấn công anh B. khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh B. không qua khỏi. Theo người dân địa phương, anh B. vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí rồi rời khỏi hiện trường. Công an xã Hậu Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Cao Bằng sau hơn 5 giờ lẩn trốn.