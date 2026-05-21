Công an đề nghị người dân tạm thời không đi lên Tam Đảo

Trưa 21/5, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo cho biết tại km22 quốc lộ 2B - đường lên, xuống núi Tam Đảo (Phú Thọ) xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá từ trên núi xuống lòng đường.

Đường lên, xuống khu du lịch Tam Đảo (Phú Thọ) đang xảy ra sạt lở đất, đá từ trên núi xuống lòng đường (Ảnh: CSGT Phú Thọ).

CSGT Phú Thọ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục sự cố tại khu vực sạt lở.

Để bảo đảm an toàn, công an đề nghị người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo (km13 đến km24 quốc lộ 2B) kể từ 10h ngày 21/5 cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Công an đề nghị người dân tạm thời không di chuyển lên xuống Tam Đảo (Ảnh: CSGT Phú Thọ).

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đêm 19/5 đến ngày 20/5, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Hai người ở xã Cẩm Khê bị thương liên quan đến việc gia đình gia cố xây dựng tường rào, chắn đất, cơi nới phòng ngủ dẫn tới khi gặp mưa lớn đã sạt lở taluy, đổ tường rào vào phòng ngủ.

Ở xã Đoan Hùng có 6 ao cá của người dân bị tràn, sạt cống và lở 40m taluy đường bê tông; đổ 245m tường rào và sạt lở taluy dương nhà hộ dân 150m3.