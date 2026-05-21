Công an đề nghị người dân tạm thời không đi lên Tam Đảo
(Dân trí) - Công an đề nghị người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo (Phú Thọ) do quốc lộ 2B xảy ra tình trạng sạt lở.
Trưa 21/5, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo cho biết tại km22 quốc lộ 2B - đường lên, xuống núi Tam Đảo (Phú Thọ) xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá từ trên núi xuống lòng đường.
CSGT Phú Thọ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục sự cố tại khu vực sạt lở.
Để bảo đảm an toàn, công an đề nghị người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo (km13 đến km24 quốc lộ 2B) kể từ 10h ngày 21/5 cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.
Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đêm 19/5 đến ngày 20/5, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.
Hai người ở xã Cẩm Khê bị thương liên quan đến việc gia đình gia cố xây dựng tường rào, chắn đất, cơi nới phòng ngủ dẫn tới khi gặp mưa lớn đã sạt lở taluy, đổ tường rào vào phòng ngủ.
Ở xã Đoan Hùng có 6 ao cá của người dân bị tràn, sạt cống và lở 40m taluy đường bê tông; đổ 245m tường rào và sạt lở taluy dương nhà hộ dân 150m3.
Tam Đảo là điểm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng của miền Bắc với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan đẹp, sương mù bao phủ và đặc trưng thời tiết “bốn mùa trong một ngày”. Nơi đây cách trung tâm Hà Nội khoảng 75km về phía Bắc.
Tuyến đường duy nhất dẫn lên khu du lịch Tam Đảo là quốc lộ 2B. Đây là tuyến đường đèo núi có độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo, tầm nhìn hạn chế, mặt đường thường xuyên ẩm ướt, trơn trượt do sương mù dày.