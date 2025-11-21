Ngày 21/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã đến vùng nuôi tôm kiểm tra và khẳng định thông tin người dân lặn vớt tôm hùm bị dính axit sunfuric khiến 10 người chết là chưa chính xác.

Ông cho biết thêm, công an địa phương đang xác minh người đăng thông tin, cũng như đưa ca nô đi các vùng nuôi để kiểm tra.

Chính quyền bác thông tin, lặn vớt tôm hùm dính axit sunfuric khiến 10 người tử vong (Ảnh chụp lại màn hình).

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng xác nhận thông tin lan truyền 10 người chết do lặn vớt tôm hùm là chưa chính xác.

Cùng ngày, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung cho rằng người dân lặn vớt tôm hùm bị dính axit sunfuric, khiến hơn 10 người chết và vẫn còn người chưa nổi lên. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, nhưng cơ quan chức năng đã bác bỏ.

Trước đó chiều 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa trên địa bàn bị nước cuốn trôi ra ngoài.

Cơ quan chức năng thông báo người dân báo ngay cơ quan chức năng khi thấy các can axit trên.

Cơ quan công an đã phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm. Trường hợp người dân phát hiện không được mở nắp và phải trình báo đến công an gần nhất. Theo mô tả, các can axit sunfuric được chứa trong thùng 20l có màu xanh hoặc xám.