Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Sáng 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra sáng 18/2 (mùng 2 Tết) tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, Hà Tĩnh.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Viết Linh (Ảnh: Công an cung cấp).

Linh và anh P.A.T. xảy ra lời qua tiếng lại liên quan đến việc đỗ ô tô. Sự việc làm ảnh hưởng đến lưu thông của người dân trong khu vực.

Công an phường Trần Phú sau đó đã mời Linh và một người phụ nữ đến trụ sở làm việc. Tại đây, 2 người này thừa nhận hành vi của mình sai, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 10h20 ngày 18/2, anh P.A.T. (quê Hà Tĩnh) lái ô tô chở người thân đến chúc Tết tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh cũ). Khi rẽ vào ngõ 71, anh gặp một ô tô màu trắng đỗ chiếm gần nửa mặt đường khiến xe không thể di chuyển.

Hiện trường vụ việc gây xôn xao (Ảnh: Văn Nguyễn).

Anh T. xuống tìm chủ phương tiện và bấm còi báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông xuất hiện, nhận là chủ xe. Theo phản ánh của anh T., khi được đề nghị di chuyển phương tiện để tránh cản trở giao thông trong ngõ nhỏ, người này không đồng ý và buông lời nói thách thức.

Sau đó, người đàn ông tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác đỗ phía sau xe anh T.. Trong video lan truyền trên mạng xã hội, người này còn phát ngôn mang tính khoe khoang mối quan hệ và tài sản.