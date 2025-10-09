Hà Nội: Triệt phá kho chứa 1,7 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Ngày 9/10, Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngách 1B, ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở do bà Phạm Thị Sơn làm chủ đang kinh doanh 2.460 gói (tương đương 1.678kg) thực phẩm lạp xưởng được đóng gói sẵn do nước ngoài sản xuất.

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định 120,8 triệu đồng.

Lực lượng chức năng Hà Nội triệt phá kho hàng tập kết xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc (Ảnh: Hà Anh).

Đội Quản lý thị trường số 14 đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ lô hàng vi phạm để phục vụ công tác xác minh, làm rõ theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện bà Phạm Thị Sơn có hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 98, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và Nghị định số 122 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Đội Quản lý thị trường số 14 đã đề xuất xử phạt hành chính số tiền 97,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Sơn.

Ông Trương Đình Minh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 - cho biết: “Các sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là lạp xưởng và các mặt hàng chế biến sẵn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Đội Quản lý thị trường số 14 luôn xác định đây là lĩnh vực trọng tâm trong công tác kiểm tra, kiểm soát”.

Ông Trương Đình Minh nhấn mạnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng khác để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và ổn định thị trường trên địa bàn.

Vụ việc đang được Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Anh