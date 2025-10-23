Quản lý thị trường Hà Nội chuyển cơ quan điều tra 78 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả

4.263 vụ vi phạm bị xử lý, 78 vụ chuyển cơ quan điều tra

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.263 vụ việc, chuyển 78 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an để điều tra. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 90,57 tỷ đồng, tương đương 125,71% chỉ tiêu cả năm.

Riêng trong tháng 10, lực lượng QLTT thành phố đã kiểm tra, xử lý 723 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 21 vụ, thu nộp ngân sách 12,6 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nỗ lực lớn của toàn lực lượng trong bối cảnh thị trường hàng hóa những tháng cuối năm diễn biến phức tạp. Đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội phát hiện và tạm giữ hơn 1,6 tấn lạp xưởng nhập lậu tại cơ sở kinh doanh thực phẩm ở ngách 18, ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp (phường Từ Liêm, Hà Nội) (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Trong tháng 10, Chi cục QLTT Hà Nội đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo trọng tâm để tăng cường kiểm soát thị trường, đặc biệt ở các lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và an toàn thực phẩm học đường.

Một số văn bản đáng chú ý gồm: Văn bản số 827/QLTT-NVTH ngày 18/9/2025 về kiểm soát, giám sát thị trường thuốc Aclasta có dấu hiệu giả mạo; văn bản số 825/QLTT-NVTH cùng ngày về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; văn bản số 855/QLTT-NVTH ngày 24/9/2025 về truy xuất nguồn gốc, chống gian lận thương mại trong xuất xứ hàng hóa nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Văn bản số 864/QLTT-NVTH ngày 29/9/2025 triển khai chuyên đề “Tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe”; các văn bản khác liên quan đến triển khai quyết định 1726/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, cũng như công tác ứng phó thiên tai, bão lũ nhằm bảo đảm an toàn hàng hóa, kho tàng.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công tác tham mưu, phối hợp liên ngành tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của Chi cục QLTT Hà Nội. Đơn vị đã tham mưu Sở Công Thương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, báo cáo UBND thành phố trong việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP ngày 8/10/2025 về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm cùng quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP ngày 15/10/2025 về việc thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo 389 Hà Nội với Ban chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố lân cận cũng góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát nguồn hàng, ngăn chặn hàng hóa vi phạm lưu thông vào Thủ đô.

Song song với đó, Chi cục QLTT Hà Nội đã tham mưu rà soát, phân công lại địa bàn quản lý cho các đội QLTT trực thuộc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa được triển khai trên địa bàn.

Trong chuyên đề kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, lực lượng QLTT toàn thành phố đã kiểm tra 353 vụ, xử lý 343 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 4,87 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 4,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi cục đã kiểm tra công vụ đối với hai đội QLTT trực thuộc nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ; tiếp nhận và giải quyết 13 đơn thư, trong đó có 6 đơn phản ánh, kiến nghị và 7 đơn đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện Chi cục QLTT Hà Nội khẳng định: “Kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm của toàn lực lượng trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp. Những tháng cuối năm, các đội QLTT cần tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường phối hợp liên ngành, kiên quyết xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương công vụ và giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác bình ổn thị trường Thủ đô”.

Bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm 2025, Chi cục QLTT Hà Nội xác định trọng tâm là triển khai đồng bộ các kế hoạch, chỉ đạo của trung ương, thành phố và Sở Công Thương về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Các lĩnh vực được tăng cường kiểm tra gồm xăng dầu, thuốc lá, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, khí, vật liệu nổ công nghiệp - những nhóm hàng hóa có nguy cơ vi phạm cao. Đồng thời, chi cục tiếp tục xử lý, tiêu hủy tang vật vi phạm, đấu giá hàng hóa tịch thu và kiểm tra công vụ thường xuyên nhằm bảo đảm tính liêm chính, minh bạch trong toàn lực lượng.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt, lực lượng QLTT Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là “lá chắn” bảo vệ thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, góp phần giữ vững ổn định kinh tế, xã hội của Thủ đô trong giai đoạn cuối năm.

Lê Thắng