Xe tải chở hơn 35 tấn đường không rõ nguồn gốc

Sáng 10/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị đã bàn giao lô hàng đường trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 9/8, trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh, cảnh sát dừng kiểm tra xe tải mang biển số 34H-005.xx do tài xế N.V.K. (SN 1985, trú tại xã Trường Tân, Hải Phòng) điều khiển, đang di chuyển theo hướng ra phía Bắc.

Hơn 35 tấn đường không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe tải (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có khoảng 700 bao bì có chữ và nhãn mác nước ngoài, bên trong chứa đường trắng, tổng trọng lượng hơn 35 tấn.

Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế K. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng hàng hóa nói trên.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh sau đó lập biên bản sự việc và bàn giao người, phương tiện cùng số lượng hàng hóa cho Phòng Cảnh sát kinh tế.