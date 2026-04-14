"Xã phường không ma túy" có ý nghĩa quyết định để kéo giảm tội phạm

Ngày 14/4, tại Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma túy 8 tỉnh khu vực Nam Bộ.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), thời gian qua, công an các địa phương đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, công tác rà soát, phát hiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người bị quản lý sau cai được thực hiện chặt chẽ; nhiều điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy được xử lý kịp thời.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: C04).

Kết quả, từ ngày 15/9/2025 đến 14/4, công an 8 tỉnh, thành phố Nam Bộ đã phát hiện, đấu tranh hơn 6.500 vụ, bắt giữ hơn 14.200 đối tượng liên quan đến ma túy. Lực lượng chức năng cũng rà soát, phát hiện mới hơn 32.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người bị quản lý sau cai, nâng tổng số các diện đối tượng này lên hơn 70.000 người.

Cục C04 cho biết công tác hợp tác quốc tế, phối hợp giữa các lực lượng tiếp tục được duy trì hiệu quả; các tuyến biên giới, tuyến giao thông trọng điểm được kiểm soát chặt, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào nội địa.

Đến nay, 5 địa phương gồm An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và TPHCM đã đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương những kết quả lực lượng công an các đơn vị, địa phương đạt được. Ông nhấn mạnh công tác phòng, chống ma túy hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, với quyết tâm chính trị rất cao và nguồn lực được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ.

Theo Thứ trưởng, xây dựng “xã, phường không ma túy” là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong kéo giảm tội phạm. Muốn giải quyết tận gốc tội phạm ma túy phải tập trung triệt tiêu “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy, từ đó quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thống nhất nhận thức, triển khai thực chất các giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy, tiến tới xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy; thực hiện nghiêm các kế hoạch, chuyên đề của Bộ Công an, trong đó có Kế hoạch 483 về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, kể cả xét xử vắng mặt đối với đối tượng bỏ trốn; tăng cường công tác quản lý, cai nghiện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tại các cơ sở cai nghiện.