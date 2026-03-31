Ông trùm buôn ma túy bơi qua sông, ẩn náu trong rừng sâu suốt 6 ngày

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Trung Thành (SN 1975, trú tại thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố Phan Trọng Tài (SN 1980, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trần Quốc Hoàn (SN 1983, trú tại xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) tội Che giấu tội phạm.

Cảnh sát bắt giữ "ông trùm" ma túy tại khu vực rừng sâu (Video: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, Thành có nhiều tiền án, tiền sự, quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy khép kín, tinh vi trong thời gian dài. Đầu tháng 3, Công an Hà Tĩnh lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây này.

Hôm 12/3, ban chuyên án bắt giữ Tài về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 viên ma túy dạng hồng phiến. Tài khai nhận số ma túy trên mua từ Thành.

Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt Thành. Phát hiện công an, đối tượng bỏ trốn vào khu vực rừng sâu, liên tục thay đổi hướng di chuyển, luồn lách qua địa hình hiểm trở nhằm cắt đuôi lực lượng truy bắt.

Đến ngày 15/3, khi bị siết chặt vòng vây, Thành móc nối với Trần Quốc Hoàn để tìm cách trốn sang Lào qua các đường mòn, lối mở.

Nguyễn Trung Thành bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Nắm được kế hoạch này, lực lượng công an tổ chức đón lõng, bố trí nhiều mũi chốt chặn, bắt giữ Hoàn. Riêng Thành tiếp tục lẩn trốn trong rừng, di chuyển qua nhiều khu vực.

Hôm 18/3, sau thời gian mật phục, lực lượng công an đồng loạt áp sát, khống chế, bắt giữ Thành khi đối tượng bơi qua sông Ngàn Sâu thuộc thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông trùm này, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy được cất giấu trong các ống tuýp sắt, gồm 1.800 viên hồng phiến, 69g heroin và hơn 17g ma túy đá.