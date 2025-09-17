Vụ xe tải lao vào chợ chuối: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế

Chiều 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế xe tải bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Hoàng là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương, xảy ra tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào sáng cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h50 ngày 17/9, Hoàng điều khiển xe tải biển số 37C-587.63 lưu thông hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long, gây tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tiến Thành).

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và 9 người khác bị thương.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã xét nghiệm chất ma tuý, nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe, cho kết quả không vi phạm.