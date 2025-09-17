Vụ xe tải lao vào chợ: Chồng đau đớn chứng kiến vợ mang bầu 8 tháng tử nạn

Chồng đau đớn nhìn vợ mang bầu ra đi

Chiều 17/9, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (huyện Hướng Hóa cũ), tỉnh Quảng Trị, khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

Thi thể các nạn nhân xấu số đã được đưa ra khỏi hiện trường, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Những người bị thương đang được tích cực điều trị tại bệnh viện, trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng.

Anh Hồ Văn Vi buồn bã trước sự ra đi của vợ (Ảnh: Nhật Anh).

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: H.V.Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, Quảng Trị), H.T.B. và H.V.T. (cùng quốc tịch Lào), trong đó chị B. đang mang thai tháng thứ 8.

Ngồi thẫn thờ bên hiện trường vụ tai nạn, anh Hồ Văn Vi (quốc tịch Lào) vẫn chưa thể tin người vợ và đứa con sắp chào đời đã ra đi mãi mãi.

Sáng sớm cùng ngày, anh Vi cùng vợ chở chuối qua biên giới sang bán ở chợ Tân Long. Khi anh Vi đứng bên đường chờ thương lái mua chuối, vợ đi bộ vào chợ mua đồ thì chiếc xe tải bất ngờ lao tới.

"Xe tải lao thẳng vào đám đông, trong đó có vợ tôi. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi vứt lại xe chuối lao thẳng vào chợ thì thấy vợ mình mắc kẹt trước đầu xe. Tôi và người dân cố gắng kéo vợ ra nhưng cô ấy đã...", anh Vi nghẹn ngào chia sẻ.

Vụ tai nạn khiến chợ Tân Long vốn nhộn nhịp buôn bán bỗng chìm trong không khí tang thương. Tiếng còi xe cứu thương xen lẫn tiếng khóc xé lòng của người thân các nạn nhân khiến những người chứng kiến nghẹn ngào.

Tại hiện trường, chiếc xe tải cắm đầu vào khu vực sạp hàng của chợ, một số xe máy chở chuối của người dân bị cán qua, hư hỏng nặng, chuối rơi vãi giữa đường.

Mẹ chị B. khóc nghẹn trước sự ra đi của con gái (Ảnh: Nhật Anh).

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Mỗi gia đình có người tử vong nhận 5 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng và người bị thương nhẹ 2 triệu đồng.

Tiểu thương chợ Tân Long cũng đứng ra kêu gọi, đặt thùng quyên góp để vận động chi phí hỗ trợ gia đình các nạn nhân xấu số lo hậu sự.

Bàng hoàng giây phút xe tải lao vào chợ

Là một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường, chị Đoàn Thị Thương (40 tuổi, trú tại xã Lao Bảo) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút xe tải lao thẳng vào khu chợ đông đúc, biến không gian nhộn nhịp buổi sáng sớm thành hiện trường hỗn loạn, đau thương.

Sáng cùng ngày, chị Thương lên chợ mua sách vở cho con, đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ thấy chiếc xe tải lao thẳng vào chợ.

“Chiếc xe lao thẳng vào khu vực người dân đang tập trung mua bán chuối, sau đó tông vào các sạp hàng rồi mắc lại bên đình chợ. Nhiều người không kịp tránh bị xe tải cuốn vào gầm, trên đường chuối văng tung tóe, xe máy nát bét nằm ngổn ngang", chị Thương run rẩy kể.

Chị Thương kể lại vụ tai nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Với chị Nguyễn Thị Hồng Vân, tiểu thương tại chợ Tân Long, vụ tai nạn kinh hoàng để lại cho chị nỗi ám ảnh lớn. Theo chị Vân, khi đang ngồi bán hàng, chị bất ngờ nghe tiếng động lớn rồi nhìn thấy chiếc xe lao thẳng vào chợ, tiếng la hét thất thanh, nhiều người ngã trên đường.

"Quá tang thương, đến giờ tôi còn run, có người phụ nữ mang bầu mắc kẹt trước đầu xe, người dân dùng xe chuyên dụng kéo xe tải ra với hy vọng cứu cô ấy nhưng nạn nhân không qua khỏi", chị Vân kể.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h50 ngày 17/9, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 9 bất ngờ lao thẳng vào hợ Tân Long (xã Lao Bảo), nơi có nhiều người đang mua bán nông sản, làm 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.

Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.