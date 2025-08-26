Khởi tố người đi xe máy tự ngã vào đầu ô tô rồi đánh tài xế ở TPHCM

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức (SN 1999, ngụ tỉnh Phú Thọ) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra của cảnh sát, khoảng 23h45 ngày 16/8, anh N.V.T. (SN 1995, tài xế taxi) đón khách trên đường Trường Sa đi đến đường Thạch Lam, TPHCM. Khi di chuyển đến đoạn đường đang thi công trên đường Trường Chinh, anh T. được điều hướng cho xe chạy qua đường ngược chiều.

Lúc này, Đức lái xe máy điện chạy đối diện, ngược chiều xe của anh T. và bị ngã. Khi đó, xe của Đức trượt, va chạm vào đầu chiếc taxi.

Sau tai nạn, Đức ra tay đánh anh T. nhiều lần rồi bỏ đi. Riêng nạn nhân bị gãy sống mũi, chảy máu.

Nhận thông tin, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét, bắt giữ Nguyễn Minh Đức khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Tam Thắng, TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về trụ sở lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.