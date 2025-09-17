Vụ xe tải lao vào chợ chuối: "Khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng thật đáng sợ"

"Từ nay không dám đứng dưới đường bán chuối nữa"

Ông Lê Văn Phước (SN 1974, trú xã Lao Bảo, Quảng Trị) là một trong 9 nạn nhân bị thương vụ xe tải lao vào chợ Tân Long, xã Lao Bảo sáng 17/9.

Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), ông Phước vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút gặp tai nạn.

Ông Phước được các bác sĩ kiểm tra vết thương (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Phước cùng vợ bán đồ gia dụng ở chợ Tân Long, sáng 17/9, khi hai vợ chồng đang đứng ở quầy hàng thì chiếc xe tải từ quốc lộ 9 bất ngờ lao tới.

“Chiếc xe đâm thẳng vào quầy hàng, hất tung tất cả đồ đạc. Tôi ôm đầu, nhắm mắt vì các mảnh vỡ văng trúng người. Khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng thật đáng sợ, nhiều người nằm bất động, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Tôi không nghĩ mình và vợ có thể thoát chết”, ông Phước nhớ lại.

Ông Phước bị thương nhẹ ở phần đầu, xây xát ở tay, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Vợ ông may mắn không bị thương.

Một nạn nhân khác là ông Hồ Văn Lát (SN 1949, trú tại xã Lìa, Quảng Trị). Khi xe tải lao vào đám đông, ông Lát bị hất văng ra đường rồi bất tỉnh. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến chiều cùng ngày, sức khỏe của ông Lát dần hồi phục, tỉnh táo hơn.

Ông Lát nằm điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn (Ảnh: Tiến Thành).

“Tôi đứng bán chuối bên đường, chỉ nhớ có tiếng động lớn rồi bị hất văng ra, bất tỉnh, không còn nhớ gì. Khi biết có tới 3 người chết trong vụ tai nạn, tôi rất buồn. May mắn bản thân chỉ bị thương nhẹ, từ nay không dám đứng dưới đường bán chuối nữa”, ông Lát chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, cho biết bệnh viện tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ tai nạn. Trong đó 3 người bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

“Sức khỏe 6 bệnh nhân đang điều trị tại đây cơ bản ổn định. Hai người bị thương ở đầu và mặt, một người gãy chân, còn lại chỉ bị trầy xước nhẹ”, ông Đức thông tin.

Tài xe khai mất phanh, không kiểm soát được tốc độ

Chiều 17/9, tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe tải.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú tại TPHCM) và người đi cùng là Võ Nhật Trường (48 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) đều âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do xe tải bị sự cố kỹ thuật, mất phanh khi đang xuống dốc.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Hoàng cho biết, khi đang chạy trên quốc lộ 9 thì xe tải mang biển số 37C-587.63 bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ.

Tài xế Hoàng đã đánh lái sang tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, xe mất lái, tông vào nhiều người dân đang buôn bán chuối bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h50 ngày 17/9, xe tải mang biển số 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Lao Bảo, bất ngờ lao vào chợ chuối Tân Long.

Thời điểm trên, khu vực chợ Tân Long tập trung rất đông người mua bán. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: H.V.Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, Quảng Trị); H.T.B. và H.V.T. (quốc tịch Lào); 9 người khác bị thương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Giám đốc Công an tỉnh này đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tra nguyên nhân.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời động viên các nạn nhân bị thương. Mỗi gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn được hỗ trợ 5 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng và người bị thương nhẹ 2 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Phòng CSGT tỉnh này thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương (Ảnh: Đức Việt).

Được biết, khu vực ngã 3 Tân Long, xã Lao Bảo thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để bán chuối. Tình trạng này đã từng được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông.