Vụ xe khách truy đuổi xe tải: Khởi tố thêm một tài xế

Liên quan vụ tài xế xe khách lạng lách truy đuổi xe tải, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe tải tên Lương Văn Quốc (SN 1995, trú tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can Lương Văn Quốc về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: CTV).

Trước đó, cơ quan này cũng đã tạm giam tài xế xe khách tên Nguyễn Đức Tín (SN 1981) để điều tra về tội danh như trên.

Như Dân trí đã đã đưa tin, ngày 7/1, tài xế Quốc lái xe tải trên cao tốc hướng TPHCM - Trung Lương thì xảy ra va chạm với xe khách của tài xế Tín, do xe khách chuyển làn bất ngờ.

Quốc tiếp tục điều khiển xe đến khi sắp ra khỏi cao tốc thì phát hiện xe khách trước đó nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách, sau đó Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.

Lúc này, Tín lái xe với tốc độ cao, rượt đuổi xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe khách làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành xác minh, triệu tập và xử lý nghiêm những người có liên quan.