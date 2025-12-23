Vụ hai người ngồi uống nước bị xe tông chết: Tạm giam tài xế ô tô khách

Liên quan vụ "Hai người bị xe khách tông chết khi đang ngồi uống nước bên vệ đường", ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giam Nguyễn Tấn Mảnh (SN 1975, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Mảnh là tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn làm 3 người thương vong.

Chiếc xe khách đâm vào 3 người ngồi uống nước bên vệ đường (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 20h35 ngày 5/12, tài xế Mảnh điều khiển ô tô khách chở khách di chuyển hướng từ xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang đến TPHCM.

Khi lưu thông trên quốc lộ 80, đoạn thuộc xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thì xe của Mảnh bất ngờ chuyển hướng sang lề trái va chạm vào 3 người đang ngồi uống nước bên vệ đường.

Hậu quả 2 thanh thiếu niên là H.T.T. (19 tuổi) và H.N.K.M. (17 tuổi) tử vong, một nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Sau đó, Mảnh đến Công an xã Lấp Vò đầu thú.