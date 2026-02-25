Vụ ô tô kéo lê xe máy ở Lâm Đồng: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Liên quan vụ tài xế Phạm Quốc Huy lái ô tô bán tải tông xe máy, kéo lê trên mặt đường làm ông L.V.C. (SN 1970, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) tử vong, người thân nạn nhân là chị L.H.K.V. cho biết, gia đình chị đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, đề nghị trưng cầu giám định chất ma túy đối với tài xế Huy.

Theo chị V., sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong máu của tài xế Phạm Quốc Huy là 123,86 mg/dL.

Tuy nhiên, đến nay, gia đình chưa được thông tin về việc có hay không xét nghiệm chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Phạm Quốc Huy (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Để đảm bảo quá trình điều tra khách quan, toàn diện, gia đình chị V., đề nghị cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định chất ma túy bằng phương pháp xét nghiệm mẫu máu, mẫu tóc của tài xế.

“Chúng tôi mong muốn, cơ quan chức năng thực hiện việc lấy mẫu giám định, sớm thông báo kết quả theo quy định để gia đình được biết. Điều chúng tôi mong muốn là vụ việc được làm rõ, đầy đủ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, chị L.H.K.V. chia sẻ.

Liên quan vụ việc, Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc hãng luật Lê Trung Phát (TPHCM), nhận định, trong các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả chết người, việc kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế là căn cứ quan trọng để đánh giá tính chất, mức độ hành vi.

Theo luật sư, trường hợp kết quả giám định xác định người điều khiển phương tiện có sử dụng ma túy tại thời điểm gây tai nạn, đây có thể là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ô tô cuốn xe máy vào gầm, kéo lê trên đường gây tia lửa (Ảnh: Cắt từ video).

Luật sư Lê Trung Phát cho biết, nếu gia đình bị hại có đơn đề nghị trưng cầu giám định ma túy đối với tài xế, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm xem xét và trả lời theo quy định. Ngoài trách nhiệm hình sự, người gây tai nạn còn phải bồi thường thiệt hại dân sự gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và các khoản thiệt hại thực tế khác theo quy định pháp luật.

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 20/2, tại tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thời điểm trên, Phạm Quốc Huy điều khiển ô tô biển kiểm soát 86C-170.68 lưu thông theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng ra đường Nguyễn Tất Thành, đi vào khu đô thị biển Phan Thiết. Trong lúc di chuyển, ô tô xảy ra va chạm với xe máy do ông L.V.C. (SN 1970, trú phường Phan Thiết) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe máy bị ô tô cuốn vào gầm, kéo lê gần 1km trên đường gây tình trạng ma sát, phát ra âm thanh lớn cùng nhiều tia lửa.

Vụ tai nạn làm ông C. bị chấn thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Huy về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.