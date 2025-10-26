Hai anh em gục người trên cầu ở Lâm Đồng với nhiều vết thương
(Dân trí) - Người dân đến cầu Dục Thanh bất ngờ phát hiện anh C. cùng em trai người này gục trên cầu với nhiều vết thương trên cơ thể. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng người em tử vong.
Sáng 26/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 25/10, người dân đến khu vực cầu Dục Thanh bất ngờ phát hiện anh C. (SN 2003) cùng người em trai của là T. (SN 2009) gục trên cầu với nhiều vết thương. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng T. tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.
Hai nạn nhân quê ở tỉnh Vĩnh Long, đến Lâm Đồng thuê phòng ở trọ, làm nghề bán bánh mưu sinh.