Tạm giữ tài xế ô tô kéo lê xe máy gần 1km ở Lâm Đồng

Ngày 23/2, liên quan vụ ô tô kéo lê xe máy làm 1 người tử vong ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, nguồn tin phóng viên Dân trí cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (34 tuổi) để phục vụ công tác điều tra. Việc tạm giữ tài xế được thực hiện ngay trong ngày xảy ra tai nạn.

Bước đầu, Phạm Quốc Huy được cơ quan chức năng xác định là tài xế điều khiển ô tô liên quan vụ tai nạn.

Ô tô kéo lê xe máy trên đường tạo ma sát, gây tia lửa (Ảnh cắt từ video).

Như Dân trí thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 20/2, trên đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết. Thời gian này, nam tài xế lái ô tô mang biển kiểm soát 86C-170.68 lưu thông trên tuyến Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, hướng vào khu đô thị biển Phan Thiết. Trong lúc di chuyển, ô tô va chạm, cuốn xe máy vào gầm, kéo lê phương tiện này gần 1km.

Xe máy bị ô tô kéo lê trên đường dẫn đến ma sát, gây nên âm thanh lớn cùng tia lửa khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Tai nạn làm người điều khiển xe máy là ông L.V.C. (SN 1970, trú tại phường Phan Thiết) bị chấn thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.