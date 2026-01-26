Thanh niên ở Lâm Đồng tử vong sau khi bị 2 người lạ tấn công

Ngày 26/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Công an phường Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ, điều tra, truy bắt 2 nghi can liên quan vụ án mạng tại phường Phan Thiết.

Nạn nhân được chuyển về Trung tâm giám định y khoa tỉnh Lâm Đồng phục vụ điều tra (Ảnh: Trần Nguyên).

Thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, anh M. (18 tuổi, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) đến bờ kè sông Cà Ty, gần cầu Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, bất ngờ xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên chưa rõ lai lịch.

Tại đây, anh M. bị đối phương gây thương tích, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ việc.