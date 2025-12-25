Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Hé lộ người chở thiếu phụ đi trốn

Ngày 25/12, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết liên quan đến vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm, ngoài Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ đẻ của Thu), cơ quan công an còn triệu tập một người đàn ông tên T. (em trai Thu) để làm rõ vụ việc.

Bà Hải cho biết thông qua lời kể của Thu, kế hoạch tẩu thoát khỏi đám tang giả của cô được thực hiện khá bài bản.

Nguyễn Thị Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngoài việc thuê thầy cúng phối hợp cùng bà Thập tổ chức khâm liệm bí mật, không cho người dân và lãnh đạo tổ dân phố tham gia vì lý do “phải vía”, Nguyễn Thị Thu còn lên sẵn kế hoạch rời khỏi nhà trong đêm.

Thu khai nhận, trong đêm tổ chức đám tang, khi trốn khỏi nhà, người này có nhờ em trai thứ 4 (tên T.) chở về nhà thầy cúng để tạm lánh.

Thu ở lại nhà thầy cúng 3 ngày, sau đó nhận được điện thoại của em trai rằng đám tang đã được tổ chức xong. Sau khi nhận tin, Thu di chuyển vào Đồng Nai để làm ăn.

Nhờ kế hoạch tinh vi kèm với sự giúp sức của người thân, màn kịch giả chết của Thu đã qua mắt được chính quyền địa phương và bà con lối xóm. Đáng chú ý, em trai của Thu là người biết vụ việc nhưng đã giữ bí mật suốt 5 năm qua.

Công an kiểm tra khu mộ giả của Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, năm 2020, Nguyễn Thị Thu mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Biết mình mắc bệnh ung thư, Thu đã cùng mẹ lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm rồi bỏ đi làm ăn xa.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả vờ bị ngã trong nhà tắm gây xây xát vùng mặt, sau đó lên giường nằm giả chết. Thu và mẹ đã thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm trước khi mọi người có mặt.

Nửa đêm cùng ngày, Thu bí mật đến nhà thầy cúng để lẩn trốn. Sau đó, một đám tang được tổ chức như thật, với đông đảo bà con, bạn bè đến phúng viếng và chôn cất “người xấu số” tại nghĩa trang.

Sau đám tang, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Tiếp đó, bà Thập liên hệ với các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận hơn 1 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khoảng 2 năm sau ngày đám tang của Thu, thầy cúng quê ở xã Hoạt Giang cũng qua đời.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Giữa tháng 12, Thu bất ngờ trở về xin xóa khai tử, khiến người dân và chính quyền địa phương bất ngờ. Nhiều người dân biết mình bị Thu lừa nên bức xúc, đòi lại tiền phúng điếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu.