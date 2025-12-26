Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Đòi lại tiền phúng điếu ra sao?

Liên quan vụ án Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng mẹ đẻ dàn xếp kịch bản đám tang để trục lợi bảo hiểm, nhiều người dân sau khi biết được thông tin đã bày tỏ sự bức xúc bởi hành vi gian dối của bị can và đề nghị được đòi lại tiền phúng điếu.

Dưới góc độ pháp lý, người dân cần làm gì để có thể được hoàn trả số tiền đã gửi phúng điếu trong "đám tang" giả của Thu?

Nguyễn Thị Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận trước hết về tính chất, hành vi của Thu đã có dấu hiệu của sự gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, về hậu quả, hành vi của đối tượng được thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm, không phải của những người phúng viếng. Bởi vậy, chưa có căn cứ để xem xét trách nhiệm về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dân khác.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng hành vi gian dối của Thu tuy không nhắm vào những người dân nhưng đã khiến họ tin rằng đám tang là có thật để gửi tiền phúng viếng. Bởi vậy, dưới góc độ dân sự, bị can có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã nhận cho những người này.

Về mặt tố tụng, người gửi tiền tuy không phải bị hại trong vụ án nhưng có thể được đưa vào vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có yêu cầu độc lập về việc yêu cầu Thu trả lại cho họ số tiền đã gửi phúng điếu.

Để được đưa vào vụ án với tư cách nêu trên, những người liên quan cần có đơn gửi tới các cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị được tham gia vào vụ án và cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thể hiện mình đã gửi tiền cho đám tang giả của bị can để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung đương sự tham gia vào vụ án.

Trong trường hợp không được chấp thuận đưa vào tham gia vụ án hình sự, những người này có thể khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết trong một vụ án dân sự khác.

Ngôi mộ giả của Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Có chung quan điểm, luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng để được giải quyết quyền lợi theo con đường pháp lý chính thống, những người gửi tiền có 2 phương án, đó là đề nghị được tham gia vụ án hình sự với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc khởi kiện một vụ án dân sự mới.

Trong đó, đối với phương án thứ nhất, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ yêu cầu những người liên quan có đơn yêu cầu, gửi kèm tài liệu, chứng cứ để đánh giá về việc họ có đủ điều kiện tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hay không và sẽ chỉ giải quyết các trường hợp có đơn yêu cầu. Những trường hợp không có đơn yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ không giải quyết.

Đối với phương án thứ hai, luật sư nhìn nhận do số tiền không quá lớn, số lượng đương sự khởi kiện (nếu đầy đủ) nhiều nên việc giải quyết có thể sẽ tốn kém nhiều thời gian và không đạt được hiệu quả tối ưu.

"Trước hết, người dân nên giải quyết thông qua con đường trao đổi, thương lượng, đàm phán với phía gia đình bị can. Đây là phương án có thể mang lại hiệu quả cao nhất cũng như rút ngắn thời gian giải quyết, đặc biệt trong trường hợp số tiền mỗi cá nhân gửi phúng viếng không quá lớn. Trường hợp không thể tự thỏa thuận, người dân mới nên nhờ tới sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền", luật sư phân tích.