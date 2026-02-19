Khởi tố vụ nổ mìn khiến 10 người bị thương, nghi phạm là em rể nạn nhân

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Giết người liên quan đến vụ nổ mìn xảy ra tại nhà ông L.T.H. (SN 1974, ở tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn). Vụ việc khiến 10 người bị thương.

Nghi phạm trong vụ án là Kiều Văn Thanh (SN 1972, trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

“Kiều Văn Thanh là em rể của ông H.. Nguyên nhân vụ án đang được công an điều tra, làm rõ”, lãnh đạo phường Nghi Sơn thông tin.

Vị lãnh đạo cũng cho biết hiện tại 10 nạn nhân trong vụ nổ đã qua cơn nguy kịch, được điều trị tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tại nhà ông L.T.H., xảy ra vụ nổ lớn, nghi do vật liệu nổ tự chế đặt tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (hàng đầu thứ 2 từ trái qua) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc, xác định Kiều Văn Thanh là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên sau đó, Kiều Văn Thanh được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực một kho xăng dầu thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.