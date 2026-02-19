Nổ mìn tại nhà riêng tối mùng 2 Tết, 10 người bị thương

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại phường Nghi Sơn, khiến 10 người bị thương. Nghi phạm chính trong vụ án được phát hiện đã tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h45 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết) tại nhà ông L.T.H. (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn). Một vụ nổ lớn khi đó nghi do vật liệu nổ tự chế đặt tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên sau đó, Kiều Văn Thanh được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực một kho xăng dầu thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ nổ cũng như cái chết của nghi phạm.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh họp chỉ đạo ngay tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ án.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, chia sẻ những mất mát và động viên tinh thần các gia đình bị ảnh hưởng.