Vụ đánh bạc ở Pullman: Bị cáo hứa "nếu được án treo sẽ hiến máu suốt đời"

Bị cáo mong được hưởng khoan hồng vì thường xuyên làm thiện nguyện

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Duyên trình bày bị bắt tạm giam từ ngày 1/4/2024. Trong khi đó, bị cáo phải chăm một mẹ già 72 tuổi cùng 3 con nhỏ. Duyên cho biết bản thân bị bệnh tâm thần và nhiều bệnh khác như tiền đình, tai biến.

Bị cáo này kể từng phát bệnh tâm thần khi bị tạm giam, phải đi cấp cứu. Do đó, Duyên mong muốn được HĐXX khoan hồng để sớm được trở về với gia đình.

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX phạt Nguyễn Thị Duyên 18 tháng - 24 tháng tù, với cáo buộc đánh bạc 8 lần tại King Club (trong khách sạn Pullman, Hà Nội), tổng số tiền đánh bạc là hơn 13.000 USD.

Bị cáo Lê Hồng Phú bị cáo buộc đánh bạc 17 lần, với tổng số tiền hơn 43.000 USD, trước tòa thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Phú trình bày bản thân có nhiều bệnh nền, mỡ máu, thoái hóa đốt sống. Trước khi bị bắt, bị cáo này cho biết thường xuyên đi thiện nguyện trên cả nước. Phú mong nhận được sự khoan hồng từ HĐXX.

Bị cáo này bị Viện kiểm sát đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng, về tội Đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Tương tự, bị cáo Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam) cũng cho biết trong quá khứ đã nhiều lần tham gia hoạt động thiện nguyện, thường xuyên đi hiến máu, là người có nhân thân tốt, gia đình có 4 người đi bộ đội.

"Bị cáo thấy xấu hổ với gia đình. Sau khi bị khởi tố, bị cáo bị tạm giam 2 tháng. Trong 2 tháng đó, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo", Tháp nói trước tòa và cho biết mình đang phải điều trị rối loạn trầm cảm tại bệnh viện.

Bị cáo này mong được hưởng khoan hồng, cam kết nếu hưởng án treo sẽ chấp hành tốt quy định pháp luật, cứ 3-6 tháng sẽ đi hiến máu 250-350ml trở lên và thực hiện trong suốt cuộc đời.

Trước đó, Hồ Đồng Tháp bị đề nghị phạt 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi mình từng công tác, đặc biệt là gia đình, họ hàng.

Ông Đức trình bày gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khi mẹ già bị bệnh nặng, còn vợ ông cũng vướng vào một vụ án khác, mới được đặc xá dịp 2/9 vừa qua.

"Sau khi gia đình bị cáo vướng vào pháp luật, con bị cáo khoảng năm thứ 4 đại học phải bỏ học. Mẹ già thì sức khỏe kém, sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn", ông Đức trình bày.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình xin HĐXX xét thêm các yếu tố giảm nhẹ như có nhiều thành tích công tác, được Thủ tướng tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn, tích cực làm từ thiện.

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX phạt ông Đức 3 năm - 3 năm 6 tháng tù vì dùng hơn 4,26 triệu USD trong 74 lần đánh bạc.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) (Ảnh: D.T.).

Đi đánh bạc "vì vấn đề nhiệm vụ"?

Tự bào chữa, ông Lê Thế Chiến, cựu Phó tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ, giải thích lý do đi đánh bạc "vì vấn đề nhiệm vụ", không cố ý sai phạm.

Ông Chiến cho rằng bản thân rất xấu hổ nhưng ban đầu, ông chưa nhận thức đầy đủ về việc trò chơi điện tử có thưởng và đánh bạc chỉ dành cho người có hộ chiếu nước ngoài. Khi cơ quan điều tra cho biết casino này có sai phạm, đối chiếu quy định pháp luật, ông mới biết đã phạm pháp.

Ông Chiến cho rằng mình có công trong việc "tìm hiểu, thu thập thông tin nghiên cứu" về vấn đề này và sau quá trình thực tế đánh bạc ở casino đã có các chuyên đề, bài viết phản ánh.

Cựu Phó tổng biên tập cho rằng tội của mình vừa là "lỗi lầm vô ý", vừa là "vấn đề nhiệm vụ", và chưa nhận thức đầy đủ.

Bị cáo buộc chơi 17 lần, tổng hơn 12.500 USD, ông Chiến bị VKS đề nghị mức án 12-18 tháng án treo, ông Chiến xin được chuyển sang phạt tiền thay vì án tù.

Ông hứa bằng nghiệp vụ báo chí sẽ tích cực tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực này để người dân "nhận thức được đúng sai" từ đấy không vướng lao lý.