Người phụ nữ bị nhóm người chặn xe máy, bắt cóc giữa đường ở Tây Ninh

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nhóm người để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 21/2, bà L.T.M. (41 tuổi, ngụ xã Tân Long) lái xe máy trên quốc lộ 62, hướng phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp. Vừa qua khu vực cầu Mộc Hóa, bà M. bị nhóm người đi ô tô 4 chỗ màu trắng chặn đầu xe.

Hai người trong nhóm rời phương tiện, trong đó một người cầm dao uy hiếp, buộc bà M. lên ô tô. Những người này lấy xe máy, điện thoại, túi xách bên trong có 300.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Nhóm bắt cóc bà M. bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Sau đó, nhóm này chở bà M. di chuyển hơn 70km đến một nhà nghỉ ở xã Tân Trụ. Trên đường đi và tại phòng trọ, nạn nhân tiếp tục bị đánh và đe dọa. Nhóm này dùng vật dụng trong phòng đánh đập, ép bà M. chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của một người trong nhóm.

Đến khoảng 8h ngày 22/2, nhóm này đưa bà M. lên ô tô 7 chỗ, di chuyển về hướng xã Bình Hiệp với ý định bán nạn nhân sang Campuchia. Khi dừng ăn tại một quán ven quốc lộ 62 (xã Thạnh Hóa), lợi dụng sơ hở, bà M. bỏ chạy và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Công an xã đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường khám. Kết quả ghi nhận nạn nhân có nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy xét, tạm giữ những người trên, gồm: Võ Văn Tường (42 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi), Võ Văn Tuấn (26 tuổi), Nguyễn Thành Thọ (26 tuổi), Lý Kim Toàn (26 tuổi), Lê Thị Như Linh (27 tuổi), Nguyễn Văn Quí (23 tuổi), Trương Thành Công (23 tuổi) ngụ ở nhiều địa phương tại tỉnh Tây Ninh.

Riêng Lê Minh Luân (45 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa), là tài xế lái ô tô 4 chỗ (chạy xe dịch vụ do Tường thuê). Qua điều tra, cơ quan công an xác định Võ Văn Tường (42 tuổi) là kẻ cầm đầu.

Khám xét phòng ở nhà nghỉ nơi các đối tượng thuê, công an phát hiện một bộ dụng cụ nghi sử dụng ma túy đá. Tang vật tạm giữ gồm xe máy của nạn nhân, quần áo có dấu vết nghi là máu và một số vật chứng liên quan.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.