Trung tâm dạy lái xe ở TPHCM cấp khống chứng chỉ cho 3.854 học viên

Theo kế hoạch, ngày 10/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) và bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) về các tội Giả mạo trong công tác; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Đưa hối lộ.

Bị cáo Búp lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan đến vụ án, 28 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về một trong các tội: Giả mạo trong công tác; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ; hoặc Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 20/3. Thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TPHCM tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm bà Trần Thị Liên, ông Mai Hoàn Đông và bà Lê Trương Hà Linh.

Tòa án cũng triệu tập 95 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại 5 trung tâm. Các sai phạm diễn ra trong thời gian dài, có hệ thống, xuất phát từ việc lãnh đạo trung tâm không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù không tổ chức học thực hành, Hồ Văn Búp vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký của giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy; từ đó cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên, gây thiệt hại cho trung tâm tổng số tiền 14,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp để hợp thức hóa hồ sơ giảng dạy thực hành, thu lợi bất chính 12,9 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Búp cũng bị cáo buộc đã đưa 1 tỷ đồng cho hai cán bộ thuế nhằm tránh bị xử phạt số tiền thuế lớn.

Trong quá trình điều tra, Hồ Văn Búp đã nộp lại 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.