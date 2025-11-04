Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Đề nghị 55 án tù treo, phạt tiền 55 người

Mức đề nghị án của Viện kiểm sát với các bị cáo trong vụ án cụ thể như sau:

Tội Tổ chức đánh bạc:

Cho Choo Keun: 4 năm 6 tháng - 5 năm tù

Shim Hawn Hee: 2 năm - 2 năm 6 tháng tù

Choi Jin Bok: 4 năm - 4 năm 6 tháng tù

Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng: 3 năm 6 tháng - 4 năm tù

Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng: 30 - 36 tháng tù treo.

Tội Đánh bạc:

Vũ Phong, lao động tự do: 5 năm - 5 năm 6 tháng tù

Vũ Thị Tuyết Mai, kinh doanh: 3 năm 6 tháng - 4 năm tù

Hồ Đại Dũng, Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: 4 năm - 4 năm 6 tháng tù

Nguyễn Thế Vũ, ca sĩ, kinh doanh tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Đức Long, kỹ sư xây dựng: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ): 3 năm 6 tháng tù - 4 năm tù

Trần Minh Sự, lao động tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Thanh Bách, kinh doanh tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Nguyễn Minh Tuấn, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Nguyễn Anh Linh, kinh doanh: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Nguyễn Thị Dung, lao động tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Bùi Văn long, kinh doanh: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Lê Vỹ, hưu trí: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Thị Nga, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Phí Đức Giang, lao động tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Đoàn Trung Thụy, kinh doanh tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Văn Duẩn, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Xuân Vịnh, lao động tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Quốc Khánh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Đức Thành, kinh doanh: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Tô Thị Thu Hương, cựu công chức bảo tàng tỉnh Phú Thọ: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Anh Tuấn, kinh doanh tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy san, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Trương Quang Phú, kinh doanh tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Khúc Thị Lợi, lao động tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Văn Xuân, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Đinh Thị Thủy, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Lê Thị Nga, kinh doanh tự do: 30 tháng - 36 tháng tù

Nguyễn Huy Hoàng, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Nguyễn Thị Dung, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù

Trần Nhân Thắng, hưu trí: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Hứa Thị Thu Huyền, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Hồ Sơn Thành, lao động tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Văn Hùng, cựu nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Nguyễn Thị Kim Hoa, kinh doanh tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Nguyễn Thị Hòa Huyền, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Thị Lan, lao động tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Nguyễn Bá Phúc, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Mạnh Cường, kinh doanh tự do: 30 tháng - 36 tháng tù treo

Phạm Thị Tỷ, hưu trí: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Quốc Toàn, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Lương Đức Thái, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Thân Thế Anh, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Đỗ Xuân Lập, Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt: 24 tháng - 30 tháng tù

Đoàn Quang Hiếu, viên chức: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Phạm Quang Trị, kinh doanh: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Thu Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Như Hoài, Giám đốc Công ty Sài Gòn Express: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Trần Mạnh Hùng, cựu Giám đốc Công ty TNHH Cavico: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Thu Thủy, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Thị Nguyên, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù

Uông Trường Giang, lao động tự do: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Đinh Văn Hảo, kinh doanh tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Lại Thị Chinh, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Nguyễn Thị Hằng, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù treo

Lê Tự Cát, hưu trí: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trần Yến Nga, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Nguyễn Đình Kỳ Duyên, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Bùi Thị Minh Ngọc, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Nguyễn Minh Nguyệt, hưu trí: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Lê Thị Thêm, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Tạ Quốc Thịnh, cựu Phó hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Lương Hữu Chiến, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Nguyễn Thanh Hùng, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trần Thị Bích Ngọc, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Bùi Đức Hiếu, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Phạm Bá Trung, lái xe: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù

Đỗ Quang Hưng, cựu Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Lê Văn Hùng, kinh doanh: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Nguyễn Hữu Liêm, luật sư: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Dương Văn Thuật, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Lương Thị Quyên, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Lê Thị Vân, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Nguyễn Minh Tuấn, kinh doanh: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Hồ Hồng Hải, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Lê Hồng Phú, kinh doanh: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Phí Đức Lượng, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trần Hồng Quang, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù

Ngô Văn Công, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Lê Đức Kinh, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Lâm Mạnh Tưng, nhân viên Công ty quảng cáo Phượng Tùng: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Nguyễn Duy Toại, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nguyên Hà Á Châu: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Thân Huy Cường, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Bùi Quảng Hà, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Nguyễn Đình Hà, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù treo

Nguyễn Thanh Hải, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Phan Thu Hà, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trương Đăng Trình, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Đặng Kỳ Phong, hướng dẫn viên du lịch: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trần Thanh Ngọc Quý, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Lê Văn Thành, lao động tự do: 24 tháng - 30 tháng tù

Hoàng Thị An, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Vũ Văn Tuyến, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trần Ngọc Vinh, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Phạm Tuân, hướng dẫn viên du lịch: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Hoàng Thùy Linh, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Dương Thị Quế Anh, lao động tự do: 12 tháng - 18 tháng tù treo

Nguyễn Thị Duyên, lao động tự do: 18 tháng - 24 tháng tù

Vũ Văn Giang, hưu trí: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Lê Thế Chiến, cựu Phó tổng biên tập tạp chí Thanh tra Chính phủ: 12 tháng - 18 tháng tù treo

Phạm Gia Khanh, kinh doanh: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Phạm Văn Phúc, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Chu Đình Tuấn, bác sĩ: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Nguyễn Văn Tá, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Đinh Thái Bình, kinh doanh: 12 tháng - 18 tháng tù treo

Bùi Huy Hoàng, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Phạm Thị Hợp, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trần Thị Xuân Huyền, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Vũ Thanh Tùng, kinh doanh: 12 tháng - 18 tháng tù

Phạm Mạnh Thắng, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Vũ Thị Ngọc, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Nguyễn Nam Thắng, lái xe: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Vũ Ngọc Hà, ca sĩ: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Đỗ Tiến Hưng, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Đặng Quốc Hoàn, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trần Thị Hiển, hưu trí: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Nguyễn Thị Bẩy, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Nguyễn Quốc Hùng, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Võ Huy Tuấn, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trần Thị Thu Thảo, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Hà Lan Hương, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Lê Kim Đồng, hưu trí: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Vũ Chí Thọ, kinh doanh: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Trịnh Ngọc Vinh, kinh doanh: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Hoàng Trọng Dũng, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Vũ Thị Minh Hiền, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Nguyễn Thị Kim Xuân, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Bùi Huy Phúc, lái xe: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Dương Tiến Công, lái xe: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng

Nguyễn Thị Thu Hà, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng