Vụ chủ tịch xã tử nạn khi điều tiết giao thông: Lời khai của nữ tài xế

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, trú tại xã Ea Ktur) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Lê Thị Cẩm Chi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ 12 tháng tuổi.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với bị can Lê Thị Cẩm Chi (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Cẩm Chi khai nhận khoảng 15h ngày 3/10, Chi đến quán ăn phụ giúp bạn nấu nướng và sau đó có tham gia ăn nhậu cùng những người khác. "Tôi có uống bia, số lượng bao nhiêu thì không nhớ", Chi thừa nhận.

Khoảng 21h cùng ngày, Chi nhận được điện thoại của mẹ chồng báo con nhỏ đang khóc, nên vội vàng điều khiển ô tô về nhà. Do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ, ô tô do Chi điều khiển đã tông thẳng vào ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, khiến nạn nhân văng xa 10m và tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, Chi tiếp tục lái xe thêm một đoạn khoảng 100m rồi dừng lại, bỏ ô tô tại hiện trường và rời đi.

Đến 9h ngày 4/10, Chi đã đến cơ quan công an trình diện. Tại thời điểm này, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy của Chi đều âm tính.

Trước đó, vào tối 3/10, trong điều kiện trời mưa lớn gây ngập trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng, ông Lê Phước Toàn cùng các cán bộ xã đã có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bất ngờ bị ô tô do Chi điều khiển tông trúng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông Toàn đã tử vong do vết thương quá nặng. Ông Toàn ra đi để lại vợ và hai con nhỏ.