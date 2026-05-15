Lời chia buồn của "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh và sự ân hận của bạn gái

Ngày 13 và 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) ngày 17/4/2025.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm 13/5, các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh. Nhiều bị cáo có sức khỏe ổn định, giữ thái độ bình tĩnh khi bước vào phiên xử.

Đúng 8h cùng ngày, thư ký phiên tòa công bố nội quy xét xử. Sau phần thủ tục, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo liên quan đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng đặc biệt lớn; hành vi sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng và che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm tại phường Bãi Cháy để cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh tiêu thụ.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn bị cáo buộc mua của Hải 200 viên thuốc lắc cùng nhiều loại ma túy khác gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamine với tổng khối lượng khoảng 87 gram nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 8/2023 đến khi bị bắt, Khánh cùng đồng phạm cất giấu 2 khẩu súng AK, 1 khẩu colt xoay cùng nhiều viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng khi cần thiết.

Bị cáo Bùi Đình Khánh khai mang súng AK đi giao dịch ma túy

Tại phiên xét hỏi chiều 13/5, Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên được HĐXX yêu cầu lên bục khai báo.

Trả lời thẩm vấn, Khánh khai khá rành mạch về quá trình giao dịch ma túy, việc sử dụng súng chống trả công an và hành trình bỏ trốn sau khi gây án.

Theo lời khai, trong quá trình mua bán ma túy, Khánh liên hệ với một người tên Thanh thông qua ứng dụng Telegram. Sau khi từng bị công an địa phương mời làm việc liên quan vụ mua bán vũ khí, bị cáo chủ động bỏ kênh liên lạc này.

Khánh cho biết mỗi lần cần liên hệ với Thanh đều phải nhờ người bác chuyển lời, sau đó hai bên gặp trực tiếp để trao đổi việc mua bán ma túy.

Theo lời khai tại tòa, nhóm của Khánh giao dịch khoảng 16 bánh heroin. Ban đầu, giá mỗi bánh heroin là 130 triệu đồng, sau đó tăng lên 150 triệu đồng rồi chốt ở mức 170 triệu đồng.

Khánh khai từng trao đổi với Thanh về việc bán ma túy cho người Trung Quốc. Bị cáo yêu cầu phía đối tác đưa khách sang Hạ Long để trực tiếp giao dịch. Để chuẩn bị cho cuộc mua bán, Khánh mang theo một khẩu súng AK và một quả lựu đạn chưa lắp kíp nổ trên ô tô.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 17/4/2025, các bên hẹn giao dịch tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy.

“Bị cáo nhìn qua cửa kính phụ ô tô thấy Thanh ngồi hàng ghế dưới sau ghế lái sát cửa kính. Bị cáo đưa hàng cho Thanh. Thanh kiểm tra rồi chuyển tiền khoảng 2,7 tỷ đồng”, Khánh khai tại tòa.

Bị cáo cho biết trong lúc giao dịch chưa hoàn tất, qua gương chiếu hậu thấy một số người mặc đồ đen quật ngã Hà Thương Hải nên đã dùng súng bắn chỉ thiên rồi xảy ra giằng co với lực lượng chức năng.

Khánh khai tiếp, trong lúc hỗn loạn đã nổ súng về phía ô tô đối phương nhưng “không nghĩ viên đạn trúng cán bộ công an dẫn đến tử vong”.

Theo cáo trạng, vụ nổ súng khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh là Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, Khánh tiếp tục nổ nhiều phát súng làm hư hỏng ba ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Tại tòa, Khánh khai sau khi thấy Hà Thương Hải bị khống chế đã lái ô tô đuổi theo xe bán tải đang áp tải đồng phạm rời hiện trường. “Hải là anh em kết nghĩa nên bị cáo muốn giải cứu”, Khánh khai.

Bạn gái Bùi Đình Khánh ân hận vì "đặt tình cảm không đúng chỗ"

Sáng 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025.

Được gọi lên bục khai báo, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh, trả lời từng câu hỏi của HĐXX. Thương thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội Che giấu tội phạm là đúng, không oan sai.

Trả lời HĐXX về việc gọi taxi cho Khánh bỏ trốn, Thương khai đã tìm số điện thoại trên mạng. Tuy nhiên, chuyến xe sau đó bị hủy vì không liên lạc được với Khánh.

Theo lời khai, khoảng 7h ngày 18/4/2025, Khánh dùng số điện thoại lạ gọi cho Thương. Thời điểm này, bị cáo đã biết Khánh phạm tội “bắn chết người”.

Nói về mối quan hệ với Khánh, Thương cho biết hai người quen nhau qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm. Do Thương học ở Thái Nguyên còn Khánh làm ăn tại Quảng Ninh nên cả hai ít gặp mặt.

Trong thời gian quen biết, hai người từng đi ăn, xem phim và nghe nhạc cùng nhau. Tại tòa, nữ bị cáo bày tỏ sự ân hận, cho rằng bản thân đã đặt niềm tin vào mối quan hệ tình cảm không đúng nơi, đúng chỗ.

Theo cáo trạng, sau khi gây án, Bùi Đình Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập, phường Đông Mai (Quảng Ninh) rồi liên tục gọi điện cho nhiều người quen nhờ hỗ trợ.

Khánh gọi cho Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền, thông báo đồng phạm Hà Thương Hải đã bị bắt còn mình đang bỏ trốn. Bị cáo nhờ Thương tìm taxi đón tại khu vực quốc lộ 18A, đồng thời nhờ Hiền tìm nơi ở nhờ tại Hà Nội.

Để tránh bị phát hiện, Khánh vào khu tập thể quân y gần chân đồi Yên Lập lấy quần áo kiểu bộ đội mặc lên người nhằm thay đổi nhận dạng. Sau đó, bị cáo gọi điện cho mẹ nhờ chuyển ví và giấy tờ cá nhân thông qua anh họ là Bùi Xuân Hiến.

Khoảng 23h cùng ngày, Hiến lái ô tô đến khu vực Yên Lập đón được Khánh. Trên xe, Khánh kể lại hành vi phạm tội và nhờ chở đi Đông Triều.

Theo hồ sơ vụ án, nhằm xóa dấu vết, Khánh đã vứt bỏ hai điện thoại cá nhân rồi dùng điện thoại của Hiến liên lạc với nhiều người khác.

Cơ quan điều tra xác định dù biết Khánh liên quan vụ mua bán ma túy, sử dụng súng gây chết người nhưng Thương vẫn liên hệ nhiều hãng taxi tại Hà Nội để tìm xe đón bị cáo bỏ trốn.

Sau nhiều cuộc gọi, một tài xế đồng ý nhận chở khách. Theo yêu cầu của tài xế, Thương chuyển trước 1,5 triệu đồng để xe di chuyển từ Hà Nội về Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do thấy không an toàn, Khánh không lên xe như kế hoạch. Chuyến xe bị hủy giữa chừng.

Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Chiều 14/5, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi các bị hại liên quan thiệt hại tài sản và tính mạng trong vụ án.

HĐXX công bố kết luận giám định xác định hành vi của Bùi Đình Khánh gây thiệt hại hơn 128 triệu đồng đối với nhiều phương tiện liên quan nên bị truy tố thêm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản.

Đối với thiệt hại liên quan cái chết của cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải, HĐXX cho biết theo quy định pháp luật, bị cáo phải thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự. Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải không yêu cầu bị cáo bồi thường.

Trước quan điểm của các bị hại, Bùi Đình Khánh nói: “Bị cáo cảm ơn các bị hại. Bị cáo gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sỹ Khải đã hy sinh do bị cáo gây ra. Mong đại diện gia đình, VKS ghi nhận”.

Sau phần xét hỏi của HĐXX, luật sư và đại diện VKS tiếp tục tham gia thẩm vấn nhằm làm rõ thêm các tình tiết liên quan hành vi mua bán ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng và quá trình bỏ trốn của các bị cáo.

Theo cáo trạng, ngoài các bị cáo trực tiếp tham gia đường dây ma túy, cơ quan điều tra còn cáo buộc nhiều người có hành vi che giấu, hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng.

Trong đó, Ngô Thị Thơ và Nguyễn Thị Hạnh bị cho là đã cho Khánh vay tiền dù biết bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bùi Xuân Hiến dùng ô tô chở Khánh bỏ trốn, cung cấp điện thoại và đồ dùng cá nhân.

Triệu Thị Hiền bị xác định hỗ trợ liên lạc, tìm người giúp sức cho Khánh. Một số bị cáo khác bị truy tố về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

Ngày 15/5, phiên tòa tiếp tục làm việc.